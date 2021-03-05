В пятницу, 5 марта, при поддержке министерства культуры и информационной политики Украины, проходит Фестиваль борща. Именно в этот день 68 лет назад умер Иосиф Сталин. Тем не менее, министр культуры Александр Ткаченко заверил, что мероприятие никоим образом не связано с годовщиной кончины советского лидера.

Об этом Ткаченко сообщил в своем телеграм-канале.

"Вижу посты в соцсетях, где связали наш Фестиваль борща с годовщиной смерти Сталина. Вспомнили даже об акции, которую устроили украинские эмигранты - владельцы ресторана "1203" в Вашингтоне в марте 1953-го года. Тогда ко дню смерти Сталина раздавали всем желающим бесплатный борщ. Скажу сразу, Фестиваль борща в день смерти Сталина - это не троллинг… Выбранная нами, как организаторами, дата никак не связана с годовщиной смерти диктатора. Такое вот совпадение", - написал министр, добавив, что организаторам мероприятия не нужны какие-либо годовщины, чтобы продвигать украинские ценности.

"Мы пытаемся добиться, чтобы "Культура приготовления украинского борща" была внесена в перечень нематериального наследия ЮНЕСКО. И для этого устраиваем именно сегодня Всеукраинскую онлайн-презентацию - рекламное мероприятие в рамках подготовки номинационного досье в ЮНЕСКО", - заявил Ткаченко.

Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Минкульта.

Напомним, недавно прошло соревнование по приготовлению борща среди членов украинского правительства. Победила команда вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Чиновники приготовили борщ с вишнями.

Также мы писали о скандале с французским кулинарным гидом "Michelin", в котором приведено описание борща как первого блюда в русской национальной кухне. После этого посольство Украины во Франции добилось изменений в описании блюда.