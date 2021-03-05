В первые выходные весны в Украине ожидается солнечная погода без осадков. Лишь ночью 6 марта в центральных, южных и восточных областях вероятен небольшой мокрый снег. Также в большинстве областей ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 6 марта, температура воздуха в ночные часы в большинстве регионов ниже ноля - от 3 до 6 градусов мороза. Днем ожидается повышение до плюсовых значений - до 1-5 градусов выше ноля.

В воскресенье, 7 марта, ночные морозы в Украине усилятся до -4-9 градусов. А в дневные часы прогреется до +2-7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, как и где в Украине испортится погода на 8 марта.

Также мы сообщали, что на пятый день весны Карпаты замело снегом. Температура упала до -7.