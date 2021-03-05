В Польше пограничники не пропустили через границу украинский автобус из-за положительного результата теста на коронавирус у одного из пассажиров.

Об этом сообщает польское издание "Lublin112".

Инцидент произошел в среду на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин". На регистрации один из граждан Украины сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. По словам мужчины, он чувствовал себя хорошо и у него нет симптомов.

В связи с этим автобус был немедленно изолирован в месте, где пассажиры не могли контактировать с другими путешественниками, которые пересекают границу.

В итоге, всем пассажирам этого автобуса было отказано во въезде в Польшу, так как их въезд может угрожать здоровью населения. Автобус с 26 пассажирами (25 граждан Украины и один гражданин Молдовы) вернулся на территорию Украины.

На польской границе, которая также является внешней границей ЕС, до сих пор действуют ограничения, связанные с предотвращением распространения COVID-19. Это и ограничения на въезд иностранцев в Польшу, и обязанность пройти карантин после пересечения границы.

Чтобы не проходить карантин, на границе необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда в Польшу.

Напомним, в конце февраля мы писали, что тысячи заробчитан без масок штурмуют пункты пропуска на польской границе.

Также сообщалось, что в эту среду в Польше был зафиксирован максимальный с ноября суточный прирост коронавируса.