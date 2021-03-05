В отдельных населенных пунктах Закарпатской области ужесточат карантинные ограничения в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса в регионе.

Соответствующее решение в пятницу, 5 марта, приняла Закарпатская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Власти приняли решение усилить карантин на территории отдельных населенных пунктов, а не всей области, как предусматривают правила адаптивного карантина, действующего в стране на данный момент.

"Региональной комиссией ТЭБ и ЧС принято решение о введении на территориях населенных пунктов области, где сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация дополнительных ограничительных противоэпидемических мер в соответствии со статьей 32 закона о защите населения от инфекционных болезней", - говорится в заявлении ОГА.

"Ситуация в области критическая, больницы заполнены на 81%. Учитывая тенденцию последних дней в наших медицинских учреждениях не останется ни одной свободной кровати. Впереди выходные. Нам срочно нужно разорвать эту цепь инфицирования", - заявил в ходе заседания глава облгосадминистрации Анатолий Полосков.

В отдельных населенных пунктах ограничивается:

посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования;





работа общепита (кроме адресной доставки и заказ на вынос);





прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;





прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;





деятельность непродовольственных рынков;





прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий;





прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, посетителей, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;





проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников;





работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Сейчас местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принимают решения на местах.

Напомним, за последние два дня в Закарпатской области было зафиксировано два антирекорда по числу новых случаев коронавирусной болезни - 748 в четверг, 4 марта, и 679 в пятницу, 5 марта.

В ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Винницкая и Закарпатская области находятся на грани вхождения в "красную" зону. За ужесточение карантина в Закарпатской области выступил Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА.