В центральном регионе Италии Лацио, к которому относится и Рим, обратились к правительству, чтобы рассмотреть возможность производства российской вакцины против коронавируса "Спутник V", после того, как ее одобрит регулятор ЕС.

Об этом в пятницу сообщает "Reuters".

Глава здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато заявил, что обратился к правительству с просьбой рассмотреть возможность производства в Италии российской вакцины.

По его словам, он встретился с российскими учеными из московского Института им. Гамалеи, которые разрабатывали и тестировали вакцину. После встречи между российским институтом и римской инфекционной больницей Спалланцани будет подписано соглашение о научном сотрудничестве.

По данным источника в региональном правительстве, Лацио планирует заказать 1 млн доз вакцины "Спутник V".

"Италии следует подумать о том, чтобы зарезервировать для себя некоторые дозы, чтобы быть готовыми, если и когда EMA и национальный регулирующий орган Aifa дадут свое согласие (на использование препарата. - Ред.)", - сказал Д'Амато.

Напомним, вчера Евросоюз начал экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее должны были провести в кратчайшие сроки.

Уже сегодня Еврокомиссия разрешила странам ЕС покупать российские и китайские вакцины от коронавируса.

В данный момент "Спутник V" уже одобрена или рассматривается для одобрения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чехии.