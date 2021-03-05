Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $69 за баррель впервые с января 2020 года. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

По данным на 16:45 по Киеву, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае выросли на 3,63% - до $69,16 за баррель. В прошлый раз цена Brent превышала данную отметку в январе 2020 года.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI увеличились на 3,34%, составив $65,96 за баррель.

Напомним, накануне мировые цены на нефть начали расти после начала заседания министров стран ОПЕК+, где должен был решиться вопрос об объеме добычи.

Ранее "Страна" писала о том, что в России дали понять, что слезть с нефтяной иглы миру не хватит денег.