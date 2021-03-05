Введение Соединенными Штатами санкций в отношении Игоря Коломойского подталкивает президента Владимира Зеленского к тому, чтобы оказать давление на украинского бизнесмена. Однако принятие подобного решение главой государства может спровоцировать конфликт, который скажется как на фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, так и на репутации самого Зеленского.

Ситуацию с американскими санкциями против Коломойского проанализировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Американцы подталкивают Зеленского к принятию стратегического решения – сдать Игоря Валерьевича. Если Зеленский не сдаст (то есть если не начнет уголовное производство против Коломойского с вручением ему подозрения, с посадкой и с конфискацией активов по делу Приватбанка), то тогда Вашингтон начнет активно качать ситуацию внутри Украины, готовя досрочный уход Зеленского. К слову, уже неделю по Киеву гуляют слухи, что Коломойскому и некоторым его близким соратникам готовят "пидозру". Но если Зеленский попытается сдать Коломойского, то нарвется на конфликт со своим ближайшем партнером, который, к тому же, контролирует часть депутатов фракции "Слуга народа". Можно только догадываться, какие тонны компромата накоплены у Коломойского на Зеленского за время многолетнего плодотворного сотрудничества. Выбор сложный. А потому Зеленский, наверняка, попытается поступить как обычно – пропетлять", - говорится в сообщении.

По мнению авторов публикации, власти могут сообщить Коломойскому о подозрении, но потом отпустить его под залог, а суды по делу "Приватбанка", которые являются самыми опасными для его бизнеса, так как чреваты конфискацией активов в счет многомиллиардных долгов - свести на нет.

"Параллельно для отвода глаз еще могут сделать несколько демонстративных шагов против «пророссийских сил». Санкции СНБО против кого-то ввести. Говорить об обострении на Донбассе. Многократно поклясться в верности евроатлантическому курсу (вон Ермак сегодня заявил о готовности в ежедневном режиме требовать вступления в НАТО). Внести ко второму чтению в законопроект об измерении времени поправку, что солнце теперь встает на Западе. Ну и что-то еще в таком роде. Но вряд ли поможет. Тем более, что Коломойский – лишь один из пунктов меню. Там еще значится передача контроля над судами Западу, смена руководителей силовых структур на тех, кого укажут из Вашингтона, обновление правительства и многое другое. Все это будут требовать выполнить. И маневры не спасут. Американцам нужны не хитрые, а послушные. Зеленский сам загнал себя в капкан, не сделав за время своего президентства ничего, чтоб ослабить внешнее управление. А наоборот его углубляя. И теперь пространство возможностей для собственных решений у него сузилось до минимального. Посмотрим, что теперь он предпримет", - анализирует "Политика Страны".

Напомним, сегодня США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции во время работы бизнесмена на посту губернатора Днепропетровской области. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. Всем им запрещен въезд в Соединенные Штаты.

"Страна" уже опубликовала полный текст заявления Энтони Блинкена о введении санкций против Коломойского.