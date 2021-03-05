В Тернополе депутаты городского совета единогласно поддержали инициативу мэра города Сергея Надала по переименованию центрального стадиона, на котором пройдет финал Кубка Украины по футболу, в Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета в пятницу.

"В этот знаменательный день мы чтим память Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Очень символично, что именно сегодня мы принимаем такое важное решение (5 марта 1950 года Шухевич был убит – Ред.).

Главнокомандующий УПА был не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта. И именно сейчас в Тернополе проходят XI спортивно-патриотические соревнования "Кубок Шухевича", – сказал Надал.

Как известно, Роман Шухевич - украинский политический и военный деятель, член ОУН, затем ОУН(б), после 1943 года руководитель последней, с января 1944 года и до своей гибели в 1950 году главнокомандующий Украинской повстанческой армией. По данным ряда исследователей, причастен к массовым убийствам поляков и евреев в ходе деятельности УПА на западе Украины.

Напомним, 4 марта, в ходе церемонии жеребьевки полуфиналов Кубка Украины-2020/2021 определилось, что команда из Первой лиги "Агробизнес" примет киевское "Динамо" в Тернополе, где будет проходить и финальный матч турнира.

Также недавно сообщалось, что Рада переименовала семь украинских сел.