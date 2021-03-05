Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 23 февраля - 1 марта опросили 1 207 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

Участникам опроса предлагали два списка потенциальных кандидатов. В первом из них были представлены два лидера ОПЗЖ - Юрий Бойко и Виктор Медведчук, который, впрочем, недавно заявил, что не собирается баллотироваться в президенты. В обоих случаях лидерами электоральных симпатий оказались Владимир Зеленский и Юрий Бойко - именно они попали бы во второй тур.

Если бы в списке кандидатов были бы и Бойко, и Медведчук, кандидаты набрали бы:

Зеленский Владимир - 25,3% среди определившихся с выбором респондентов,

Бойко Юрий - 14,7%,

Порошенко Петр - 14,0%,

Тимошенко Юлия - 11,9%,

Смешко Игорь - 8,4%,

Гройсман Владимир - 5,4%,

Ляшко Олег - 4,1%,

Разумков Дмитрий - 4,0%,

Медведчук Виктор - 3,8%,

Кличко Виталий - 3,0%.

Остальные кандидаты набрали бы меняя 2% голосов.

Если бы в списке кандидатов от ОПЗЖ был бы только Юрий Бойко, кандидаты набрали бы:

Зеленский Владимир - 24,0% среди определившихся с выбором респондентов,

Бойко Юрий - 16,7%,

Порошенко Петр - 14,0%,

Тимошенко Юлия - 12,6%,

Смешко Игорь - 8,6%,

Гройсман Владимир - 4,9%,

Ляшко Олег - 4,9%,

Разумков Дмитрий - 4,3%,

Кличко Виталий - 3,0%,

Тягнибок Олег - 2,2%.

Остальные кандидаты набрали бы менее 1% голсоов.

Напомним, недавно социологи выяснили, что в Раду сейчас прошли бы четыре партии, разрыв между "слугами" и ОПЗЖ 0,6%.

Также мы писали о том, что почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах.