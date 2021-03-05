Во второй тур выборов президента в начале марта вышли бы Зеленский и Бойко. Коллаж

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. 

Социологи 23 февраля - 1 марта опросили 1 207 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

Участникам опроса предлагали два списка потенциальных кандидатов. В первом из них были представлены два лидера ОПЗЖ - Юрий Бойко и Виктор Медведчук, который, впрочем, недавно заявил, что не собирается баллотироваться в президенты. В обоих случаях лидерами электоральных симпатий оказались Владимир Зеленский и Юрий Бойко - именно они попали бы во второй тур. 

Если бы в списке кандидатов были бы и Бойко, и Медведчук, кандидаты набрали бы: 

  • Зеленский Владимир - 25,3% среди определившихся с выбором респондентов, 
  • Бойко Юрий - 14,7%, 
  • Порошенко Петр - 14,0%,
  • Тимошенко Юлия - 11,9%,
  • Смешко Игорь - 8,4%,
  • Гройсман Владимир - 5,4%, 
  • Ляшко Олег - 4,1%,
  • Разумков Дмитрий - 4,0%,
  • Медведчук Виктор - 3,8%,
  • Кличко Виталий - 3,0%.

Остальные кандидаты набрали бы меняя 2% голосов.

Президентский рейтинг на февраля 2021. КМИС

Если бы в списке кандидатов от ОПЗЖ был бы только Юрий Бойко, кандидаты набрали бы: 

  • Зеленский Владимир - 24,0% среди определившихся с выбором респондентов, 
  • Бойко Юрий - 16,7%,
  • Порошенко Петр - 14,0%,
  • Тимошенко Юлия - 12,6%,
  • Смешко Игорь - 8,6%,
  • Гройсман Владимир - 4,9%,
  • Ляшко Олег - 4,9%,
  • Разумков Дмитрий - 4,3%,
  • Кличко Виталий - 3,0%,
  • Тягнибок Олег - 2,2%.

Остальные кандидаты набрали бы менее 1% голсоов.

Президентский рейтинг на февраля 2021. КМИС

Напомним, недавно социологи выяснили, что в Раду сейчас прошли бы четыре партии, разрыв между "слугами" и ОПЗЖ 0,6%.

Также мы писали о том, что почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах.

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