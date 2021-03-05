Во второй тур выборов президента вышли бы Зеленский и Бойко - опрос
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то во второй тур голосования вышли бы действующий глава государства Владимир Зеленский и сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Социологи 23 февраля - 1 марта опросили 1 207 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
Участникам опроса предлагали два списка потенциальных кандидатов. В первом из них были представлены два лидера ОПЗЖ - Юрий Бойко и Виктор Медведчук, который, впрочем, недавно заявил, что не собирается баллотироваться в президенты. В обоих случаях лидерами электоральных симпатий оказались Владимир Зеленский и Юрий Бойко - именно они попали бы во второй тур.
Если бы в списке кандидатов были бы и Бойко, и Медведчук, кандидаты набрали бы:
- Зеленский Владимир - 25,3% среди определившихся с выбором респондентов,
- Бойко Юрий - 14,7%,
- Порошенко Петр - 14,0%,
- Тимошенко Юлия - 11,9%,
- Смешко Игорь - 8,4%,
- Гройсман Владимир - 5,4%,
- Ляшко Олег - 4,1%,
- Разумков Дмитрий - 4,0%,
- Медведчук Виктор - 3,8%,
- Кличко Виталий - 3,0%.
Остальные кандидаты набрали бы меняя 2% голосов.
Если бы в списке кандидатов от ОПЗЖ был бы только Юрий Бойко, кандидаты набрали бы:
- Зеленский Владимир - 24,0% среди определившихся с выбором респондентов,
- Бойко Юрий - 16,7%,
- Порошенко Петр - 14,0%,
- Тимошенко Юлия - 12,6%,
- Смешко Игорь - 8,6%,
- Гройсман Владимир - 4,9%,
- Ляшко Олег - 4,9%,
- Разумков Дмитрий - 4,3%,
- Кличко Виталий - 3,0%,
- Тягнибок Олег - 2,2%.
Остальные кандидаты набрали бы менее 1% голсоов.
Напомним, недавно социологи выяснили, что в Раду сейчас прошли бы четыре партии, разрыв между "слугами" и ОПЗЖ 0,6%.
Также мы писали о том, что почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах.