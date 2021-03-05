Слушание дела радикала Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, перенесено на 19 марта. 5 марта в Приморский районный суд выносить решений не стал.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны

"Сегодня в Приморском райсуде Одессы слушалось дело Стерненко. Но не по похищению (за которое он получил уже срок), а по убийству. Впрочем, никаких решений вынесено не было. Суд перенёс слушание на 19 марта. Кроме того, защита Стерненко подала ходатайство о замене меры пресечения на домашний арест, но суд ей в этом отказал. Стерненко остаётся в СИЗО", - говорится в сообщении.

На слушание по делу об убийстве в зал суда Стерненко доставили из Одесского СИЗО, где он находится согласно приговору делу о похищении депутата.

В ходе заседания адвокат Андрей Писаренко просил выпустить Стерненко из-под стражи, на что судья попросил не "устраивать цирк", поскольку сегодняшнее заседание касается другого дела.

Напомним, 24 мая 2018 года Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова - отца троих детей, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство.

Сейчас Стерненко находится в Одесском СИЗО по делу о похищении депутата. По этому делу Стерненко дали семь лет тюрьмы и конфисковали половину имущества