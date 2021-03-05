В Каменском 12-летняя девочка получила отравление, приняв несколько десятков таблеток спазмолитика. Школьницу обнаружили на остановке общественного транспорта на улице Ивана Франко. Инцидент произошел утром 4 марта на левом берегу города. Об этом сообщает местное издание "Событие".

Сначала девочку доставили в городскую больницу, где ей сделали промывание желудка и стабилизировали ее состояние. После этого ребенка перевезли в детскую областную больницу в Днепре, где медики всю ночь боролись за ее жизнь.

По словам гендиректора больницы Алексея Власова, девочка поступила в реанимацию в очень тяжелом состоянии, но сейчас жизни подростка ничего не угрожает, ее перевели в обычное отделение.

Ранее "Страна" писала о том, что в Ровно 11-летняя девочка попала в реанимацию после приема 40 таблеток парацетамола.

Также мы сообщали, что В Сумах две 16-летние студентки наглотались таблеток и сами вызвали скорую.