Посольство США в Украине после того, как Госдепартамент ввел санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского, опубликовало характерные иллюстрации по этому поводу.

Картинки размещены в Твиттере посольства.

Так, под постом о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен ввел санкции против Коломойского в соответствии с разделом 7031(c), разместили картинку, на которой на досье Коломойского поставили красную печать "Попал под санкции за причастность к значительной коррупции".

Ниже посольство опубликовала специальную инфографику, которая объясняет "что такое раздел 7031(c)". Сообщается, что с помощью него США вводят запрет на въезд иностранцам, которые причастны к коррупции и нарушению прав человека. Он касается чиновников иностранных государств и членов их семей.

При этом с 2018 года под санкции в соответствии с этим разделом попали больше 150 человек и членов их семей из 30 стран мира.

Напомним, сегодня США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын.

"Страна" уже опубликовала полный текст заявления Энтони Блинкена о введении санкций против Коломойского.