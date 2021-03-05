Против близких родственников Игоря Коломойского объявлены санкции. Согласно сообщению госдепа, кроме бизнесмена Игоря Коломойского, ограничительные меры распространяются на его жену Ирину Коломойскую, дочь Анжелику Коломойскую и сына Израиля Цви (Григория) Коломойского, который играет в басккетбольном клубе "Днепр".

"Это действие лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США", - говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа США в пятницу.

Как сообщалось, в пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. В том числе Коломойский, используя свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды", - сообщалось на сайте госдепа.

Напомним, "Страна" публиковала полный текст заявления Энтони Блинкена о введении санкций против Коломойского.