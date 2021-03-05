В случае, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, проходной барьер могли бы пройти пять партий. Лидируют среди них "Слуга народа" и "Оппзиционная платформа - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 23 февраля - 1 марта опросили 1 207 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).

Оказалось, что если бы в ближайшее время проходили бы выборы в Верховную Раду Украины, 59% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 11,8% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - 21,3% среди респондентов, которые определились с выбором,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18,1%,

"Европейская солидарность" - 15%,

"Батькивщина" - 14,4%,

"Сила и честь" - 5%.

Не прошли бы в Раду:

Радикальная партия О.Ляшко - 4,4%,

"Свобода" - 4,4%,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 3,7%,

"Голос" - 3,6%,

"Партия Шария" - 2,6%,

"УДАР" - 2,6%,

"За Будущее" - 2,4%.

Остальные политсилы набрали менее 2%.

Напомним, по результатам опроса, проведенного центром Социальный мониторинг 19-28 февраля, в Раду проходят четыре партии, а разрыв между "слугами" и ОПЗЖ составляет 0,6%.

Также мы писали о том, что почти 60% украинцев не поддерживают повторное выдвижение Зеленского на выборах.