Новый рейтинг партий. В Раду проходят пять политсил, лидеры - "Слуга народа" и "Оппоплатформа"
В случае, если бы выборы в Верховную Раду состоялись бы в ближайшее время, проходной барьер могли бы пройти пять партий. Лидируют среди них "Слуга народа" и "Оппзиционная платформа - За жизнь".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Социологи 23 февраля - 1 марта опросили 1 207 респондентов старше 18 лет, которые проживают в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым).
Оказалось, что если бы в ближайшее время проходили бы выборы в Верховную Раду Украины, 59% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 11,8% не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.
В Раду, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - 21,3% среди респондентов, которые определились с выбором,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 18,1%,
- "Европейская солидарность" - 15%,
- "Батькивщина" - 14,4%,
- "Сила и честь" - 5%.
Не прошли бы в Раду:
- Радикальная партия О.Ляшко - 4,4%,
- "Свобода" - 4,4%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,7%,
- "Голос" - 3,6%,
- "Партия Шария" - 2,6%,
- "УДАР" - 2,6%,
- "За Будущее" - 2,4%.
Остальные политсилы набрали менее 2%.
Напомним, по результатам опроса, проведенного центром Социальный мониторинг 19-28 февраля, в Раду проходят четыре партии, а разрыв между "слугами" и ОПЗЖ составляет 0,6%.
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