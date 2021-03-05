Санкции США в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского введены за его деятельность на посту губернатора Днепропетровской область с 3 марта 2014 года по 25 марта 2015 года.

Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в пятницу, 5 марта на сайте Госдепа.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы, в том числе используя свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды", - говорится в сообщении.

Блинкен добавил, что, хотя введение санкций основано на действиях, совершенных Коломойским во время пребывания в должности губернатора, он также обеспокоен "нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего".

Этот факт прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Основанием для наложения санкций госсекретарь США Блинкен назвал деятельность Коломойского на посту главы Днепропетровской области в 2014-2015 годах. Самое интересное, что как раз во время этой деятельности Коломойский был у американцев на хорошем счету и считался "человеком, остановившем "Русскую весну". Неисповедимы пути Госдепа", - говорится в сообщении.

Напомним, США объявили о санкциях в отношении Коломойского в пятницу, 5 марта.

Ранее мы писали, что Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов хотят подать иск против США в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.