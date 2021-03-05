В пятницу, 5 марта, США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции.

Публикуем полный текст заявления Энтони Блинкена о введении санкций против Коломойского.

"В своем официальном качестве губернатора Днепропетровской области Украины с 2014 по 2015 год Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты своего правительства и общественные процессы. В том числе Коломойский, используя свое политическое влияние и официальную власть для своей личной выгоды.

Хотя это назначение санкций основано на действиях, совершенных им во время его пребывания в должности, я также хочу выразить обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего.

Также санкции введены против его жены Ирины Коломойской, его дочери Анжелики Коломойской и его сына Израиля Цви Коломойского. Это лишает Игоря Коломойского и каждого из этих ближайших родственников права на въезд в США.

Эти санкции подтверждают приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ.

Департамент продолжит использовать такие методы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире", - говорится в тексте заявления.

Таким образом, согласно письму, ограничительные меры внедряются в связи с обвинениями в коррупции. Вместе с Коломойским под санкции США попали его жена, дочь и сын. Всем указанным членам семьи запрещен въезд в США.

Эти санкции подтверждают приверженность США поддержке политических, экономических реформ и реформ в сфере правосудия, которые имеют ключевое значение на евроатлантическом пути Украины. Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают всех украинцев, работа которых способствует продвижению реформ.

Департамент продолжит использовать такие методы для привлечения к ответственности коррупционеров в этом регионе и во всем мире".

"Самое интересное, что как раз во время этой деятельности Коломойский был у американцев на хорошем счету и считался "человеком, остановившем "Русскую весну". Неисповедимы пути Госдепа", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Посольство США в Киеве в Twitter проиллюстрировало санкции против Игоря Коломойского и его семьи:

Ранее "Страна" писала о том, что Коломойский и Боголюбов хотят подать иск против США. Подконтрольные им компании подадут инвестиционный иск (ICSID) против Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.

Напомним, в феврале в СНБО прокомментировали тройное гражданство Коломойского