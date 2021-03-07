На этой неделе Алексей Навальный был этапирован в исправительную колонию Владимирской области. Там ему предстоит прожить ближайшие 2,5 года.

Пока Навальный делится рецептами сухарей из тюрьмы, Евросоюз и США ввели за его посадку санкции против России. Но они оказались далеко не такими суровыми, как призывал сам оппозиционер.

То есть эта история, которая началась полгода назад с отравления Навального, можно сказать завершена. И для России - пока без каких-то ощутимых потерь.

При этом позиции самого Алексея в России как раз могут пошатнуться. На федеральных телеканалах за это время развернули информационную кампанию против политика. Первые плоды которой можно наблюдать в недавнем опросе россиян, живущих возле места заключения. Вирусным стало с видеоинтервью пенсионерки, которая в его адрес говорит: "Хоть бы он сдох. Скотина".

Чем закончилось дело Навального для России, международной ситуации и его самого - в обзоре "Страны".

"Не поверите, но мы сушим сухари"

Через несколько дней после отклонения апелляции Навального он был отправлен по этапу - во Владимирскую область. Находится он не во Владимирском централе, известному читателям по песне Михаила Круга (такая колония существует, но она для особо опасных преступников, - Ред.), а в колонии города Кольчугино (население - 42 тысячи человек).

В первой "маляве", которую Навальный передал оттуда на волю, рассказывается о его досуге и сухарях. Он жалуется, что в местную библиотеку попасть пока не удалось - "потому единственное развлечение - эксперименты в области высокой кулинарии, чему способствует то, что еда из тюремного ларька тоже пока недоступна".

Навальный пишет:

"Не поверите, но мы сушим сухари, и я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной.

Школу стрит-фуда представляет Дмитрий (статья 158, "Кража"). Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши "Ролтон" (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею.

Молекулярная же кухня представлена Сергеем (статья 159, "Мошенничество"), который режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея.

Тот же Сергей настаивает, что идеальные сухари получаются только если резать их под саундтрек из телешоу, где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада. Это приводит его в восторг, и, нарезая кубики хлеба, он приговаривает: "Сказал бы мне кто-нибудь год назад, что я буду сушить сухари с Навальным".

Надеюсь, у вас все хорошо и вы не скучаете. Не забывайте о здоровом питании".

Жена Навального рассказала о меню своего мужа в колонии: "Завтрак – каша, обед – суп и каша, ужин – каша с селедкой". В передачку мужу она кладет вермишель быстрого приготовления.

На сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) рассказывается, что тюрьма в Кольчугино - "один новейших следственных изоляторов России вместимостью 336 мест". Корпус был открыт в 2017 году - новострой по российским меркам.

По данным тюремщиков, "созданы бытовые условия в соответствии с европейскими стандартами – в камерах на каждого приходится 4 кв.м., все они оборудованы вентиляцией, имеют светлые большие окна, есть телевизоры и холодильники".

В распоряжении сидельцев молельная комната, библиотека, кабинет психологической разгрузки. ФСИН сообщает, что местные осужденные участвуют в конкурсах художественной самодеятельности, разыгрывают литературно-музыкальные постановки.

Вряд ли совпадение, что Навального отправили именно в новую тюрьму. Российские власти понимают, что со стороны европейских правозащитников внимание к условиям содержания оппозиционера будет пристальное.

"Хоть бы он сдох"

До отравления Алексея Навального и его возвращения из Германии в январе деятельность оппозиционера на федеральных каналах не освещалась. Но в этом году ситуация поменялась. Большие сюжеты сейчас о нем выходят почти каждый день.

На "Первом канале" и "России 24" подробно освещались митинги протеста и судебные заседания: первый - где Навальный получил срок, второй - за оскорбление ветерана, где он тоже был признан виновным.

На обоих судах то ли умышленно, то ли не сдержав эмоции Алексей Навальный вел себя отнюдь не интеллигентно: переходил на крик, хамил судье, прокурору, семье ветерана. Все это в красках было описано на телевидении. Журналисты главных телеканалов страны характеризовали его как грубияна, несдержанного, нарцисса. Один эксперт в эфире "Первого канала" высказал предположение, что у оппозиционера есть нарушения психики.

Отдельные сюжеты касались того, как Навальный, еще будучи на реабилитации в Германии, призывал Евросоюз ввести санкции против "Северного потока -2". Корреспонденты объясняли, какой одной стране - США - это выгодно. И делали вывод, что он работает на западные правительства и спецслужбы.

Если еще пару месяцев назад большинство российских граждан не знали о Навальном почти ничего, сегодня у каждой первой бабушки из глубинки сформировано о Навальном мнение. Какое - показали журналисты издания "Настоящее время" (проект радио "Свобода", то есть это никак не "прокремлевская пропаганда").

Изначально прошла новость, что оппозиционера этапировали в колонию в городе Покрове, затем он оказался в Кольчугино (оба - Владимирская область). Корреспонденты побывали в этих двух маленькая городках и спросили у местных жителей, как они относятся в Навальному. Их ответы - как небо и земля по сравнению с тем, что можно услышать в центре Москвы на оппозиционных митингах.

Процитируем несколько диалогов журналиста и местных жителей.

Журналист: - Вы слышали, что Навального привезли в ИК-2?

Пенсионерка города Покрова: - Ну хоть бы он сдох.

- Зачем же вы так...

- Да он такая скотина, что не придумать.

- За что вы его так не любите?

- А за что его любить? За то, что он страну нашу позорит? Выслуживается перед заграницей. Его судят, а он судью обзывает. За что?

- Изменится что-нибудь с переездом Навального в Покрове?

- Он же сидит за решеткой, он же не к нам тут обращается. И побольше бы ему сидеть. Или пусть сдохнет там. Как-то так.

Диалог №2.

Журналист: - Справедливо осудили Навального, как вы думаете?

Житель города Покрова: - Думаю, да.

- Как вы к нему относитесь?

- Никак. Врагов народа надо расстреливать...

- А фильм про дворец Путина видели?

- Ну как-то глупость на самом деле. Вова поднял с колен все. Если бы не он, где бы мы были.

- А сейчас где?

- Сейчас нормально. Сейчас живем вроде нормально, что-то едим, питаемся. Армия хорошая. Нам, пенсионерам, неплохо. Ребят, я свое мнение говорю. Если молодёжь захочет идти с нами, со стариками, - вперед! Без нас - ну, без нас. Америке сюда не дадим зайти.

Диалог №3.

Пенсионерка города Покрова: - Навальный пусть отдыхает. А то он слишком много о себе возомнил.

Журналист: - А что же он сделал такого?

- А что вы ходите? За Навального что ли?

- Мы - журналисты, мы вас спрашиваем. Вот к вам привезли главного оппозиционера страны.

- Ну и пускай сидит этот оппозиционер.

Еще комментарий в Покрове: "Я не интересуюсь Навальным. Это для молодежи. У нас другая эпоха. Мы же порядочные люди. У нас Ленин был кумир, доброта, порядочность, взаимопомощь, а здесь чего? Молодежь че думает: выйдет и все? Надо все равно работать - при Навальном, при Путине. Терпение и труд все перетрут".

Интересное мнение здесь было и такое: "У нас таких навальновых полно. Полно. Даже здесь среди нас живут. Карманы набивают, а рабочим - хрен. Мы не будет говорить, что вверху тоже набивает карманы..."

В поддержку Навального выступил мужчина с бутылкой пива в руках: "Молодец мужик. Идет против власти!"

Следующее интервью журналисты организовали с жителями Кольчугино, где в конечном счете оказался Навальный. Там им встретилось намного больше оппозиционных граждан. Но не только.

Жительница города Кольчугино: "Мы за Навального. Любим его. Полностью поддерживаем. Потому что жизнь наша стала плохая, никудышная".

"Несправедливо, что он оказался в тюрьме. Это безобразие полное. Наши мужи великие нас и этими санкциями обложили из-за него. Им пофигу. А на народ им наплевать. Им живётся нам хорошо за хорошие деньги. А у нас... половина на аптеки".

Другой местный житель: "Я вообще все это считаю беспределом. Все, что происходит в целом". Еще одна молодая женщина ожидает, что теперь в их городок будут приезжать туристы.

При этом все так же много отрицательных мнений о Навальном.

"Он так себя ведет... Не особо хорошо", "Не нужен он там такой. У нас президент самый лучший и наша страна самая лучшая. А Навальный - он отрицательный".

Сделаем из этих опросов несколько выводов.

Во-первых, известный тезис о том, что Москва - это отдельное государство внутри России, верен. И в финансовом, и в ментальном смысле.

Во-вторых, даже в регионах и даже среди среди взрослого населения есть люди, которые поддерживают Навального. При этом очевидно, что ситуация с ним в глобальном смысле позиции центральной власти не пошатнули.

В-третьих, информационная кампания против Навального на ТВ - главном источнике информации для большинства россиян - сработала. Причем, настроилась против "правильная" категория граждан - взрослые люди из регионов, которые и обеспечивают власти голоса на выборах.

Санкции из-за Навального

В то время, когда Алексея Навальный реабилитировался в Берлине, он призвал Европу ввести санкции. Но не персональные, а в отношении "Северного потока -2", которые бы ставили под угрозу его достройку.

После возвращения и осуждения Навального в России провели несколько митингов, после чего остановили их до весны. Глава штабов Леонид Волков тогда заявил, что протесты продолжаться весной и летом. А освобождать Алексея они планируют с помощью санкций против окружения Путина.

В итоге долгожданные командой Навального санкции, которые были введены на этой неделе, оказались для Кремля не стоящими выеденного яйца. Их запустили против четырех высоких руководителей:

Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета,

Игоря Краснова, генпрокурора,

Александра Калашникова, главы ФСИН,

Виктора Золотова, глава Росгвардии.

Каждый из них, по мнению Европы, причастен к аресту, осуждению, заключению оппозиционера под стражу. А также к применению силы против протестующих. Указывается, что счета этих лиц в ЕС подлежат заморозке. Их имущество должно быть арестовано. Въезд в Евросоюз запрещён. Ввели санкции и Штаты, у них этот же список чуть расширеннее.

После проверки (хотя это было и так очевидно) оказалось, что счетов, домов или бизнеса в Европе ни у кого из них нет. Также вряд ли кто-то генпрокурор или главный тюремщик России собирались провести ближайший отпуск с семьями где-нибудь в Ницце.

Таким образом, не пострадали ни эти руководители, ни Путин никак. Понимали ли это в Европе? Скорее всего, да. И этими формальными санкции лишь подтвердили - из-за Навального в открытую конфронтацию с президентом России вступать не будут. А уж тем более блокировать строительство "Северного потока - 2", в котором тот же Берлин заинтересован не меньше России.

Создается впечатление, что на сегодня Алексей Навальный находится в проигрышной ситуации. Европа по-крупному за него не вступилась. Он уже сидит в тюрьме, будет там еще 2,5 года и пока досрочно его освобождать никто не собирается.

Еще 10 лет для Навального

Более того, в обозримом будущем оппозиционера может ждать ждать еще один суд. В конце декабря 2020 года против него возбудили новое дело. Заседаний по нему еще не проводилось, поэтому для общественности оно пока не на слуху.

По версии следствия, Навальный как фактический руководитель ФБК потратил более 356 миллионов рублей из 588 миллионов, которые были собраны в качестве пожертвований россиян. Указывается, что деньги он расходовал на разные ценности, имущество и отдых за границей с семьей.

Если по новому делу вина Алексея Навального будет доказана, ему грозит еще 10 лет тюрьмы.

Пока же ему остается надеяться новые митинги. А также на выборы в Госдуму в сентябре, на которые собираются идти его соратники.

Что касается протестов, сегодня прозвучала атмосферная новость в контексте нынешних отношений Европы и России. Как сообщил Минюст РФ, Россия пообещала Совету Европы расширить автозаки и оснастить их туалетами. То есть, чтоб сторонникам Навального и прочей оппозиции было максимально комфортно после участия в несанкционированных митингах.

Относительно участия в выборах людей Навального - здесь комментаторы сходятся во мнении, что, скорее всего, их не допустят. Если же они смогут участвовать, то к сентябрю на федеральных каналах о них выйдет такое количество разоблачающих сюжетов, что о каком-либо их успехе говорить не придется.