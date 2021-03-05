Освободившийся из российской колонии после 17-летнего заключения 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вернулся в свой дом в Рязанской области, где он четыре года держал несовершеннолетних пленниц. При этом более суток правоохранители не знали, где находился поднадзорный освободившийся, сообщает LIFE SHOT.

По условиям освобождения Мохов обязан был уже к вечеру 4 марта приехать на место жительства - в свой дом на Октябрьской улице в городе Скопин, а также встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней. Однако Мохов в назначенное время не явился. Как позже выяснилось, он пытался заночевать в гостинице, поскольку его дом находится в аварийном состоянии.

"Скопинскому маньяку" гостиничный номер не дали, поэтому ему все же пришлось идти в свой старый дом.

Также Мохов заявил журналистам, что у него есть целый мешок денег, которые ему заплатили в Москве за участие в ток-шоу. И теперь экс-заключенный намерен жениться, поскольку "нашел себе бабушку молодую".

Не исключено, что "скопинский маньяк" подшутил над журналистами. Сам Мохов не сказал в каком именно ток-шоу он участвовал, а ведущие российские федеральные каналы опровергли подготовку телешоу с его участием.

Также бывший заключенный сообщил, что желает встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения, а также обязательно намерен разыскать своих детей.

Мохов отбывает срок за похищение и изнасилование двух девочек – Екатерины Мартыновой и Елены Самохиной. Одной из которых было 14 лет, а другой - 17 лет. Он похитил их в 2000 году в городе Скопине Рязанской области и продержал в специально оборудованном бункере 1296 дней, почти 3,5 года.

За любое неповиновение маньяк лишал пленниц еды, воды, света, бил резиновым шлангом и разбрызгивал слезоточивый газ. Одна из пострадавших дважды рожала в неволе от преступника, но оба раза он отбирал детей. Спасти девочек удалось после того, как они смогли чудом передать записку на волю. В мае 2004 года их освободили.

В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области.

Также мы сообщали, что спустя почти десять лет в России поймали маньяка, задушившего минимум четверть сотни бабушек.