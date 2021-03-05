Еврокомиссия подтвердила, что страны Евросоюза имеют все юридические права на приобретение российской или китайской вакцины от коронавируса. Однако всю ответственность за их применение они будут нести сами.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе в пятницу, передает ТАСС.

"Мы (Еврокомиссия - Ред.) определили портфель общих закупок вакцины, который накладывает на страны, участвующие в этой стратегии, обязательство не вести параллельных переговоров с компаниями, поставляющими вакцины в рамках этого портфеля. Страны - члены ЕС с юридической точки зрения имеют право закупать вакцины от поставщиков, которые не входят в европейский пакет предзаказов вакцин", - заявил Мамер, отвечая на вопрос о закупках странами ЕС российской вакцины.

По его словам, разрешая применение этих вакцин на национальном уровне, страны ЕС "самостоятельно будут нести ответственность за все последствия применения этих вакцин".

Отметим, что ЕК в августе прошлого года заключила шесть контрактов на предзаказ 2,6 млрд доз вакцин с западными компаниями, из которых на данный момент свои вакцины в ЕС лицензировали три производителя: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Все три производителя уже начали поставки в ЕС, однако в меньших объемах, чем предусмотрено в контрактах, в связи с производственными и логистическими проблемами.

Комментируя вопрос о разрешении на использовании в ЕС вакцин не входящих в этот пакет Еврокомиссии, в том числе российского "Спутника V", Мамер заявил: "Существует общеевропейский процесс сертификации вакцины, основанный на процедурах Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Однако существует также процедура, разрешающая применение препаратов в экстренной ситуации при условии, что вся полнота юридической ответственности за последствия применения этих вакцин ложится на страны (члены ЕС, которые решили воспользоваться этой процедурой, разрешив применение вакцины на национальном уровне - Ред.). Это позволяет приобретать вакцины, не получившие разрешения на коммерциализацию на рынке ЕС от Еврокомиссии на основании рекомендации ЕМА", - заявил он.

"Таким образом страны ЕС имеют юридическое право покупать иные вакцины. Конечно, Еврокомиссия считает, что она создала свой пакет вакцинации, который обеспечивает странам доступ к необходимым объемам вакцины, и это оптимальный способ закупки вакцин", - сказал Мамер.

Напомним, вчера Евросоюз начал экспертизу российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Ее должны были провести в кратчайшие сроки.

Как сообщалось, перед этим власти Словакии заявили, что страна привьется российской вакциной "Спутник V" без разрешения Евросоюза.