Пьяный житель неподконтрольного Киеву города Чистяково (Торез) Донецкой области во время ссоры с женой взорвал в квартире гранату, в результате чего погиб их семилетний сын. Мужчине грозит пожизненное тюремное заключение или смертная казнь.

Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает пресс-служба "МВД ДНР".

"Накануне происшествия между родителями мальчика произошел конфликт. Изрядно выпивший глава семейства достал из тайника гранату и угрожал супруге привести ее в действие. Чтобы избежать усугубления конфликта женщина вместе с сыном намеревалась покинуть дом. В этот момент подозреваемый выдернул чеку и бросил боеприпас на диван, возле которого находились супруга и малолетний сын", - говорится в сообщении.

В "полицию ДНР" об инциденте сообщили из приемного покоя центральной городской больницы, куда с множественными осколочными ранениями и повреждениями внутренних органов поступил семилетний мальчик.

При этом со слов родителей, которые доставили пострадавшего мальчика в медицинское учреждение, травмы были получены в результате взрыва гранаты, произошедшего по месту их проживания "вследствие шалости ребенка". От полученных многочисленных ранений сын супружеской пары скончался вскоре после госпитализации.

"Стражи порядка обратили внимание на противоречия и неточности в показаниях родителей. После детального анализа всех фактов правоохранители установили причастность отца ребенка к произошедшему и задержали его по подозрению в убийстве", - добавили в "МВД ДНР".

Позже "полицейские" выяснили, что боевая граната хранилась у мужчины с 2014 года в подвале. На данный момент мужчина находится под стражей, ему предъявили обвинение.

Теперь мужчине грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

Напомним, недавно в Сумах мужчина облил свою тетю ацетоном и едва ее не поджег, однако ей удалось схватить свою внучку и закрыться от агрессивного родственника в отдельной комнате. После этого сумчанин решил поджечь всю квартиру. Вскоре правоохранители спасли пострадавших и задержали нарушителя.

Ранее мы писали о том, как в одесской семье на праздновании дня рождения произошла поножовщина, погиб 49-летний мужчина. Он пришел в квартиру своей бывшей жены, чтобы отпраздновать 26-летие сына, но во время застолья произошел конфликт, который в итоге привел к убийству.