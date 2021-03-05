Во Львове националисты избили уличных музыкантов, которые исполняли на площади Рынок песни по заказу слушателей.

Конфликт начала одна из девушек после того, как прозвучала песня на русском языке. Он подошла к музыкантам и начала требовать "соблюдать мораторий".

Скандалисткой оказалась активистка молодежного крыла "Европейской солидарности" Порошенко.

После перепалки с десяток националистов (предположительно из молодежной организации свободовцев "Сокол") избили музыкантов и сломали всю их музыкальную аппаратуру. Конфликт произошел 4 марта, пострадавшие написали заявление в полицию, другие участники драки скрылись с места происшествия.

Разбирались в очередном скандале на языковой почве, который завершился насилием в отношении людей и порчей их имущества.

"Я русскоязычный"

Видео того, как начинался конфликт, записала его зачинщица - Наталья Маркевич - в своем TikTok. Копию опубликовала на своей странице в Facebook пользователь Виктория Шевчук.

"Львов! Вот это чмо и его пьяные дружки на всю улицу кричали московские песни. Мне больно за эту страну и за тех людей, которые отдали жизни за это", - выразила свое недовольство автор видео.

В ролике слышно, как юная особа вступила в перепалку с вокалистом. Она несколько раз беспрерывно повторяет "у нас есть мораторий" и настаивает на том, что песни на русском языке не должны звучать в "общественном месте".

Музыкант взял паузу и предложил недовольной даме разобраться в законодательных документах. Она начала оскорблять певцов "пьяным быдлом", за что те назвали ее "провокаторшей". При этом парень свободно говорил и на украинском языке, и на русском. Он дал четко понять, что никто не может запретить ему выражать творчество на русском языке.

Народ его поддержал, освистав защитников "мовы".

Тогда певец перевел разговор на то, что девушка тоже нарушает его права, снимая его на камеру без разрешения. Пауза затягивалась, люди начинали выражать недовольство, окрикивая тиктокершу. Другие подходили и заступались за музыкантов. "Я дякую тобі за пісню. То я замовив. Всьо", - обратился к скандалистке мужчина из толпы.

Певец снова заявил, что никто не может отнять у него права говорить на русском языке: "Я могу на русском общаться. И что ты мне сделаешь? Я русскоязычный. Что ты мне сделаешь? Тебе не нравится - хорошего вечера", - в конце-концов прекратил бесполезную словесную перепалку музыкант.

"Я сейчас вырву от этого", - не унималась скандалистка. "Так иди порыгай в другое место и не говори мне, что делать. Я буду общаться на том языке, на котором мне комфортно", - сыпал аргументами музыкант уже под струнную музыку.

Молодежь попыталась свернуть скандал и начала активно танцевать перед камерой у провокаторши.

"Посмотрите. Это лицо русского языка и русского мира", - продолжила нарываться на миловидную девушку националистка. Та в свою очередь улыбнулась и на камеру пожелала "Будьте добріше".

"Меньше бухайте", - не сдержалась уже украинофилка и перешла почему-то на ненавистный ей русский.

Драка и разбитые инструменты на 30 тысяч

Это было только предысторией произошедшей дальше потасовки. Спустя несколько часов после того, как "языковая активистка" ретировалась, на молодых людей напали около 10 представителей организации "Сокол". Они избили музыкантов и сломали их инструменты.

Очевидцы опубликовали разбитую гитару, колонки и усилители.

Хронологию случившегося описала в своем Telegram-канале блогер "Страны" Олеся Медведева.

"Єдина країна... Очередной языковой скандал. Теперь с насилием.

Львов. Площа Рынок. Уличные музыканты исполняют песню на русском. Находится притрушенная мовна-активистка и устраивает показуху.

Далее. Музыкантов избивают до и ломают им инструменты. Судя по комментариям местных, это был «Сокол» (молодёжка Свободы?)

Далее, малолетняя курва записывает сторис, где рассказывает, что так им и надо.

Что тут сказать... кроме своих показух на мовну тематику похвастаться им в жизни нечем, но карма штука коварная и непредсказуемая", - прокомментировала Олеся Медведева, выступив с предложением подарить пострадавшим музыкантам гитару.

Кстати, помимо разбитой музыкальной аппаратуры у музыканта Максима Витошинского сильный ушиб ребер и разбита губа.

Также Витошинский опубликовал в сториз информацию о нанесенном ущербе - это 30 тысяч гривен. Аппаратура был арендована. Парень сбросил номер карты своей девушки с просьбой о помощи.

За него вступились украинцы.

"Невероятно круто любить свой язык. А еще невероятно круто не вести себя как бешенное животное, которое не понимает, что насилие - это ужасно. Творчество остается творчеством, несмотря на язык и страну происхождения. Мне очень жаль, что пострадали такие талантливые люди. Я трижды присутствовала на их выступлениях. И каждый раз возвращалась домой с зарядом хорошего настроения. Люди, оставайтесь людьми!", - написала Nata Pashuk.

"Призываю к насилию". Кто раздул языковой скандал?

А вот защитница украинского языка уже опубликовала не одно послание в Instagram-сториз. Некоторые из обращений содержат явный призыв к насилию.

"Сейчас там активно начинают защищать того потерпевшего музыканта. И я тоже скажу. Так ему и надо. Это бумеранг. Спасибо судьбе за это. Я делала замечания этим музыкантам, а сегодня у меня нереальное количество угроз, поэтому они не такие милые, как кажутся на самом деле... Может вы видели предыдущую сторис... Вы не представляете, но за прошлый день это самая лучшая новость. Я пришла, открываю инстаграм, как бальзам на душу! Это должно происходить не только во Львове, а в любом городе. С такими московскими с@ками нужно делать подобное. Я не призываю к насилию, хотя нет, призываю. Потому, что таких тварей нужно гнать, они не понимают по-человечески", - говорит "защитница языка" Наталья Маркевич.

Как оказалось, эта девушка, призывающая избивать русскоязычных - сторонница Петра Порошенко.

Она активно ведет свою страницу в Instagram, где не скрывает свои политические взгляды, называя себя "порохоботкой" и публикуя совместные фото с политиками - Софьей Федыной, Порошенко и его семьей, а также экс-спикером Рады Андреем Парубием.

Маркевич также поддерживает радикала Сергея Стерненко, над которым в Одессе идет новый суд по делу об убийстве.

Как во Львове русский язык запрещали

Отметим, что в сентябре 2018 года Львовская областная рада ввела мораторий на публичное использование "российского культурного продукта" - так законодатели назвали произведения на русском языке, а также выполненные российскими авторами.

В моратории говорится, что он действует в отношении публичного использования русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Решение было принято на сессии 18 сентября, за введение моратория проголосовали 57 депутатов из необходимых 43 голосов.

3 ноября 2019 года во Львове представители ВОО "Сокол" якобы проводили "профилактические беседы" с уличными музыкантами за исполнение русских песен. И в последствии музыканту также разбили гитару, но в организации заявили, что инструмент разбили "неизвестные патриоты".

"Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один из членов нашей организации не стоял и смотрел, не будут петь эти музыканты русском, как раз и был свидетелем как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда сразу пришли мы", - рассказал руководитель Львовской областной организации ВОО "Сокол" Богдан Федун в комментарии для 032.ua.

Скорее всего, и в данном случае, ответственности за содеянное никто не понесет, а вину скинут на "Неизвестных патриотов", хоть все фигуранты конфликта известны.