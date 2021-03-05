Россия пообещала Совету Европы изменить условия перевозки заключенных. Автозаки планируют расширить и оснастить их туалетами.

Об этом свидетельствуют данные из доклада Минюста РФ, который был представлен в Комитете Министров Совета Европы, пишут "Открытые медиа".

В Совете Европы признали бесчеловечными условия перевозки заключенных в России еще в 2019 году. После этого российским властям дали 18 месяцев, чтобы принять меры для исправления ситуации. В представленном в начале марта 2021 года докладе Минюст РФ впервые сообщил Страсбургу о намерениях предпринимать конкретные действия.

В частности, сообщается, что ФСИН РФ намерена отойти от действующих сейчас при перевозке заключенных нормативов: установить решетки в дверях камер спецтехники (для улучшения вентиляции), предусмотреть обязательное оснащение химическим туалетом при перевозке на расстояние свыше 200 км, а также обеспечить "сопровождаемых лиц" водой и питанием.

Также в докладе шла речь о том, что гражданам РФ уже предоставили возможность получить компенсацию вреда за ненадлежащие условия содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, в том числе при перевозке заключенных, в национальных судах.

Напомним, недавно в ЕСПЧ заявили, что административный надзор за освобожденными осужденными не нарушает Конвенцию.

Также мы писали, что в прошлом году Совет Европы опубликовал отчет об атмосфере страха в украинских тюрьмах.