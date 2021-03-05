В сети опубликовано видео очередного штурма магазина одежды секонд-хенд. На этот раз события развернулись в Полтаве в микрорайоне "Алмазный".

На обнародованном видео можно рассмотреть, как ожидающая открытия магазина толпа мощным потоком ринулась в открывшиеся двери.

Молодые люди сломя голову неслись вниз по ступенькам в подвальное помещение магазина. Охранник в камуфляже при этом выглядел абсолютно беспомощным - видно, что он изо всех сил держался за перила лестницы, чтобы не оказаться под ногами у толпы.

Также в соцсети опубликовали видео из другого полтавского магазина одежды секонд-хенд. Оно снято с иного ракурса и дает представление о том, что же происходит в магазине, когда в него ломится толпа покупателей.

"Немного секондхендного инсайда с м-н Алмазный. Обратите внимание на ловкость и доведенные до автоматизма действия опытных перекупщиков одежды", - говорится в сообщении.

На видео запечатлено, как взявшие штурмом магазин молниеносно разбегаются по отделам, тянут руки к товарам, хватают вещи.

Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром толпа покупателей штурмовала секонд-хенд и едва не затоптала пожилую женщину.

Также мы сообщали, что Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда в Украину как гуманитарной помощи.