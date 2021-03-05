Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что процесс вступления Украины в НАТО должен быть максимально ускорен. По его словам, наша страна заслуживает стать частью Альянса, поскольку отстаивает свои демократические ценности.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга в Европейском политическом центре (EPC) по вопросам внутренней и внешней политики, пишет "Интерфакс-Украина".

Ермак сказал, что процесс вступления Украины в НАТО должен быть ускорен, поскольку в стране продолжается война и на фоне защиты демократических ценностей она заслуживает стать частью Альянса.

"… настало время, когда Украина должна ежедневно говорить о вступлении в НАТО, требовать вступления, поскольку выполняет дорожную карту шагов, необходимых для ассоциации", - сказал Ермак.

Он также добавил, что в прошлом году Украина вышла на новый уровень сотрудничества с НАТО, получив статус партнера расширенных возможностей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. После переговоров украинский лидер сообщил, что ближайшая цель государства - получение Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь ранее МИД Украины заявил, что видит страну полноценным членом НАТО уже в 2030 году. Поэтому украинское правительство ожидает от Альянса План действий по членству в НАТО, чтобы провести необходимые реформы.

В то же время, согласно опросам жителей, в Украине в 2020 году снизилось число граждан с 53% до 42%, поддерживающих вступление страны в НАТО.