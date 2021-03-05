В распоряжении "Страны" оказалась новая информация об индийской вакцине CoviShield. Из официальных данных Центральной лаборатории лекарств Министерства здравоохранения Индии следует, что вакцина CoviShield, которая поступила в Украину утром 23 февраля, была произведена в декабре 2020 года, срок ее годности истекает в июне 2021 года.

Эта информация доступна по Batch number препарата: 4120Z027.

При этом Индийский институт сывороток только 23 февраля 2021 года получил Британский GMP-сертификат на производственную линию вакцин от Covid-19. То есть, уже после того, как продукция была отгружена в Украину.

"То есть вакцина, произведенная Индийским институтом сывороток до 23 февраля 2021 года, согласно положению международной конвенции PIC/S, была произведена на несертифицированной площадке. Поэтому ее Европа и страны Запада не закупали и не использовали", - объясняет глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.

Он акцентирует, что Украина зарегистрировала вакцину CoviShiеld 22 февраля, Гослекслужба получила документы на экспертизу 23 февраля. А Британия выдала GMP-сертификат Индийскому институту сывороток только 23 февраля.

Кравченко уточняет, что ту же вакцину CoviShiеld закупила Канада - но она будет произведена уже на сертифицированной площадке.

"Все, что произведено после 23 февраля, это сертифицированное производство, согласно нормам PIC/S. При этом Британия провела GMP-сертификацию Индийского института сывороток 23 февраля, а Канада зарегистрировала вакцину CoviShield 26 февраля. Все, как у людей", - добавил Сергей Кравченко.

Напомним, что Украина зарегистрировала эту вакцину 22 февраля 2021 года (приказ МОЗ N308). Причем регистрация прошла до проведения контроля качества вакцины и вывода Гослекслужбы о соответствии GMP-сертификации, о чем ранее уже писала "Страна".

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