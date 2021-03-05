В Закарпатской области необходимо ввести карантинные ограничения "красной" зоны. В обратном случае региону грозит коллапс медицинской системы.

Такое мнение в комментарии "Укринформу" выразил директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный.

"Мое мнение как руководителя департамента здравоохранения ОГА таково, что нынче красная зона Закарпатью просто необходима! Но это будет решать государственная комиссия ТЭБ и ЧС. За последние две недели мы наблюдаем рост заболеваемости. Несмотря на все обращения и предупреждения, самосознание у закарпатцев не повысилось, лучше не стало. Мы даже не остановились на каком-то плато, заболеваемость ежедневно растет, сегодня имеем очередной рекорд - 748 новых инфицированных за сутки", - сказал Пшеничный.

По его словам, прошлый антирекорд по числу новых случаев коронавируса в Закарпатской области был установлен вчера - тогда впервые с начала эпидемии коронавируса было выявлено 679 новых случаев. Пшеничный добавил, что "красная" зона адаптивного карантина поможет разорвать цепь распространения вируса в регионе.

Напомним, в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Винницкая и Закарпатская области находятся на грани вхождения в "красную" зону.

На данный момент в "красной" зоне находятся три области - Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская. В четверг, 4 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет возобновлен локдаун, когда большинство областей страны окажутся в "красной" зоне.