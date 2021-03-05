Больше всего на 8 Марта украинки хотели бы получить от своего любимого человека цветы, внимание, добрые слова и романтические путешествия. Самые непопулярные желания - это получить книгу или ребенка.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи 5-7 февраля опросили 2 005 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось, что самым желанным подарком от любимого человека на 8 Марта среди украинок являются цветы (18%), 16% респондентов хотели бы в этот день получить проявления заботы, внимания и добрые слова, а 13% - романтическое путешествие.

Далее, по ожиданиям женщин идут, ювелирные украшения (5%), романтический ужин (4%) и духи или косметика (4%). Самыми непопулярными подарками оказались ребенок (1,1%) и книга (1%).

Социологи также спросили у мужчин, что они собираются дарить женщинам на 8 Марта. Чаще всего их намерения совпадали с желаниями респонденток. Наибольшее несоответствие между желаниями женщин и планами мужчин по двум пунктам - это забота, внимание и доброе слово, которое желают получить 16% женщин, а хотят дать только 8% мужчин, а также романтическое путешествие, в которое хотят поехать 13% женщин, и только 10% мужчин планируют сделать именно такой подарок.

Напротив, ювелирное украшение хотели бы получить в подарок 5% женщин, и 9% мужчин намерены их дарить. Романтический ужин хотят получить в подарок 4% женщин, 7% мужчин планируют сделать именно такой подарок. Автомобиль хотят в подарок 2,5% женщин, а хотели бы его подарить 5% мужчин.

По сравнению с 2019 годом почти втрое увеличилось количество женщин, которые хотели бы получить романтическое путешествие от мужчин (с 5% до 13%) и вдвое больше мужчин планируют это предложить (было 5%, стало 10%), однако несколько уменьшилось количество желающих цветы в подарок (с 23% до 18%).

С 10% до 5% уменьшилось количество мужчин, которым некому дарить подарки и с 13% до 12% уменьшилось количество женщин, которым не от кого получать подарки, но эта разница незначительна. То, что женщин, которым не от кого получать подарки выше, чем количество мужчин, которым некому дарить, является следствием того, что женщины живут в среднем на 10 лет дольше, чем мужчины.

Напомним, по данным социологов, почти 70% украинцев собираются отмечать 8 Марта.

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