В Приморском районном суде Одессы в пятницу, 5 марта, идет рассмотрение дела радикала Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве. Его доставили в зал суда из Одесского СИЗО, где он находится согласно приговору по другому делу - похищении депутата.

Стерненко подозревают по статьям "умышленное убийство" и "незаконное ношение оружия" (ч.1 ст.115, ч.2 ст. 263 УК Украины).

Адвоката радикала Виталий Коломей заявил, что в суде будут рассматривать по сути письменные документы. Несмотря на то что эта стадия не предусматривает ходатайств, защитники планируют заявить об отводе судьи.

В то же время другой адвокат Андрей Писаренко просил выпустить Стерненко из-под стражи, на что судья попросил не "устраивать цирк", поскольку сегодняшнее заседание касается другого дела.

Напомним, 24 мая 2018 года Стерненко зарезал жителя Черноморска Ивана Кузнецова - отца троих детей, а также ранил еще одного человека - Александра Исайкула. После этого полицией по факту убийства было открыто уголовное производство по ч.1 ст.122, ч.1 ст.115 УК Украины - умышленное телесное повреждение средней тяжести и умышленное убийство. "Страна" ранее подробно писала об этом деле, а также других делах, где фигурирует радикал.

Также мы сообщали, что ранее Стерненко дали семь лет тюрьмы и конфисковали половину имущества по делу о похищении депутата. Сейчас он отбывает срок в Одесском СИЗО.