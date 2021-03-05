Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что платная прививка от коронавируса будет стоить для украинцев 300 - 1200 грн.

Об этом премьер рассказал в интервью изданию "Фокус".

По его словам, сейчас коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств. Однако в случае, если после вакцинации приоритетных групп украинцев в стране останутся излишки вакцин, их могут использовать для платных прививок.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer – Ред.) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1 200 грн, то вакцина от Сovid-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отрицает возможность, что цена вакцины на коммерческом рынке может составить 1 тысячу евро.

Напомним, ранее социологи выяснили, что украинцы, которые готовы платить за вакцинацию от коронавируса, в основном считают приемлемой ценой прививки 300-500 гривен.

Также мы писали о том, что в Украине туристам хотят разрешить вакцинироваться от Covid-19 вне очереди в платных клиниках.