Сегодня ночью, 5 марта, Молдова получила первую партию бесплатной вакцины по программе COVAX (ранее в страну поступила партия вакцины от Румынии - Ред.), и, одновременно с этим, Кишинев ужесточил правила въезда в страну.

Начиная с сегодняшнего дня при въезде в Республику Молдова все лица должны заполнить эпидемиологическую карту, а также подписать декларацию об ответственности за соблюдение 14-дневного режима самоизоляции. За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет эпидемиологическое дело и заявление об их личной ответственности заполняются и подписываются законным представителем подростка или его сопровождающим.

О новых правилах въезда передает пресс-служба правительства Молдовы.

Следующие категории людей освобождены от самоизоляции (если у них нет клинических признаков респираторной инфекции или лихорадки):

дети в возрасте 5 лет и младше;

лица, имеющие результат отрицательного теста ПЦР на Covid-19, выполненного не позднее, чем за 72 часа до посадки (для тех, кто путешествует на общественном транспорте) или въезда на территорию Республики Молдова (для тех, кто путешествует на собственном транспорте);

водители и обслуживающий персонал автотранспортных средств и автотранспортных средств пассажирского транспорта на платной основе, имеющих более 9 посадочных мест, включая место водителя, экипажи и обслуживающий персонал самолетов / кораблей и бригад, а также обслуживающий персонал обучающих;

лица, путешествующие по состоянию здоровья или по гуманитарным причинам, в том числе сопровождающее лицо, в зависимости от обстоятельств (с предъявлением подтверждающих документов);

ученики / студенты, которые должны сдавать экзамены, которые едут учиться в образовательные учреждения / учреждения на территории Республики Молдова или за границу, или которые путешествуют для деятельности, связанной с завершением / организацией / развитием обучения, международными соревнованиями или Олимпиадами с предъявлением подтверждающих документов. Исключение также распространяется на законного представителя или сопровождающего лица, указанного в заявлении законного представителя;

лица, путешествующие с профессиональными интересами, подтвержденные визой, видом на жительство или другим подтверждающим документом, который включает приглашение и / или договор, заключенный с юридическим лицом, проживающим в Республике Молдова.

лица, выезжающие за границу в профессиональных интересах и по возвращении в страну, представляют подтверждение о представительстве за границей, выданное от имени юридического лица-резидента Республики Молдова на основании приглашения или контракта, заключенного с экономическим агентом за рубежом, или выданного приказа о делегировании государственными учреждениями Республики Молдова;

трансграничные работники, въезжающие в Республику Молдова из Румынии или Украины, а также работники экономических агентов из Республики Молдова из указанных стран, которые подтверждают договорные отношения с соответствующими экономическими агентами;

обладатели дипломатических, служебных, служебных и специальных паспортов и другие приравненные к ним лица, установленные в соответствии с Приложением № 2 к Постановлению Правительства № 765 от 18 сентября 2014 года, включая членов семей дипломатических и консульских представительств и аккредитованных международных организаций / миссий в Республике Молдова и / или персонал, занимающийся оказанием гуманитарной помощи;

спортсмены, выезжающие с целью участия в международных спортивных соревнованиях и сборах, а также члены спортивных делегаций или их спутники (родители или законные представители несовершеннолетних детей);

лица, вызванные в суд / правоохранительные органы Республики Молдова, а также их законные представители, подтвержденные подтверждающими документами на этот счет;

лица, имеющие сертификат о получении прививки вот Covid-19. Подтверждение должно быть представлено по выбору на румынском, английском, французском или русском языке;

Так же люди, находящиеся в режиме самоизоляции / карантина, могут прервать этот режим после 10-го дня, если они проведут тест ПЦР на Covid-19, и его результат будет отрицательным.

Ранее "Страна" сообщала, что в Молдове стартовала вакцинация от коронавируса. Первым прививку сделали врачу-реаниматологу.

Напомним, 5 марта Беларусь попала в "зеленый" список Украины по коронавирусу. В нем остались Россия и Румыния.