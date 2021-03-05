Угодивший в скандал с пьяной ездой за рулем и потасовкой с полицейскими бывший замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый оштрафован на 10 200 гривен, а также на год лишен водительских прав.

Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева, передают "Украинские новости".

"Вынесено постановление 11 февраля. Штраф 10 200 гривен и год лишения права управления автомобилем", - сообщил представитель суда.

Отметим, что суд признал Немилостивого виновным в административном правонарушении по статье 130 Административного кодекса (управление транспортными средствами лицами, которые находились в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции).

При этом решение суда пока не обнародовано в Едином реестре.

Напомним, Виталий Немилостивый 30 декабря 2020 года угодил в скандал с патрульной полицией. Патруль остановил его машину, так как заподозрил в пьяном управлении авто. Сам Немилостивый отказался оформлять протокол на месте, пытался уйти с места инцидента и даже устроил потасовку с полицейскими.

Также мы писали о том, что вице-премьер Уруский поддержал увольнение своего зама Немилостивого после скандала с пьяной ездой.