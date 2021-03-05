Послы стран "Большой семерки" обратились к Съезду судей Украины, который намечен на 9 марта, с призывом отложить назначение судей в Высший совет правосудия (ВСП) и Конституционный суд (КС) пока не будет утвержден новый процесс их отбора.

Об этом говорится на странице G7 в Твиттере в пятницу, 5 марта.

"Послы призвали Съезд судей отложить назначение в Высший совет правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", - говорится в сообщении.

Сегодня послы провели встречу с руководством Верховного суда Украины и Совета судей и "подчеркнули стремление G7 помочь Украине в проведении судебной реформы, которая обеспечит беспристрастное, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие для всех украинцев".

"Важнейшей частью всесторонней реформы, которая включает реформу Высшего совета правосудия, является обеспечение добродетели, этичности и квалифицированности кадров, которые получают назначения в судебной системе", - говорится в сообщении.

"Смысл призыва в том, что если съезд судей заполнит свою квоту, то Высший совет правосудия будет сформирован на 3/4. И, соответственно, принимаемые ныне законопроекты об участии в отборе членов ВСП "международных экспертов" (подконтрольных Западу) окажутся "холостыми" - ВСП сможет функционировать и принимать решения не обращая внимания на новых членов, которых назначат при участии экспертов", - пишет Телеграм-канал "Политика Страны".

Именно по этой причине, как отмечает канал, Запад пытается помешать Съезду сделать назначения.

"Любопытно, что синхронно с позицией "семипосольщины" действует и "активисты" из группы поддержки Стерненко. Они собираются 9 марта на митинг как раз по поводу съезда судей. Из-за этого, собственно, место съезда и перенесли из Дома профсоюзов на Майдане в Президент-отель. Поддадутся ли судьи совместному давлению Запада и активистов, увидим уже во вторник", - пишет "Политика Страны".

Напомним, 3 марта Рада поддержала отбор членов ВСП через комиссию экспертов, назначаемых Западом.

Как писала "Страна", принятия этого законопроекта требуют Запад и МВФ.