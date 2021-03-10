Журналисты "Страны" спросили у депутатов, кто сейчас главный олигарх в Украине. Мнения нардепов, как всегда, разделились.

Так, депутат фракции "Слуга народа" Дмитрий Черный заявил, что главный олигарх - Игорь Коломойский.

"Конечно, Коломойский - номер один", - сообщил Черный.

Экс-"слуга народа", депутат Гео Лерос считает главным олигархом президента Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский", - кратко ответил Лерос.

А вот депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович назвал другое имя.

"Виктор Пинчук и еще несколько людей", - отметил он.

Депутат фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая назвала главным олигархом страны Рината Ахметова.

"Говорят, что Ахметов", - сообщила Богуцкая.

Ее коллега по фракции Юлия Яцык отметила одним из главных олигархов экс-президента Украины - Петра Порошенко.

Были и те, кто затруднился ответить на этот вопрос.

"Понятия не имею", - сказал депутат фракции "Слуга народа" Владислав Бородин.

Депутат фракции "Слуга народа" Святослав Юраш сообщил, что не классифицировал олигархов.

Некоторые нардепы вовсе решили не отвечать на вопрос. Например, "Слуга народа" Богдан Яременко и депутат партии "ЕС" Николай Княжицкий поспешили скрыться в стенах парламента.

Были и нестандартные ответы. Например, депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук спросила, какие критерии оценки.

"А по чему нужно померить?", - спросила Ирина Верещук.

Депутат фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что не нужно придавать этому значения.

Его коллега Николай Тищенко выразил сомнение в существовании термина "главный олигарх".

"Я не думаю, что есть вообще такой термин, кто главный, кто не главный", - заявил Тищенко.

Напомним, ранее "Страна" задала нардепам вопрос: "Аваков - черт или ангел?".

Также мы писали о том, что думают депутаты о запуске сенсорной кнопки для борьбы с "кнопкодавами".