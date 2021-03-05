В Украине готовы вакцинироваться от коронавируса 24,1% жителей страны, если появится такая возможность. Не будут прививаться от Covid-19 более 60% украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 23 февраля по 1 марта этого года.

Опрос проводился методом face-to-face среди 1207 респондентов в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины кроме временно оккупированных территорий. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,9%.

На вопрос, будете ли вы вакцинироваться от коронавируса, если будет такая возможность, жители Украины ответили следующим образом. Утвердительный ответ дали, 24,1 респондентов, 60,2% заявили, что не будут делать прививку, а еще 15,7% не смогли ответить на вопрос.

Больше всего респондентов готовы вакцинироваться на западной Украине - 29,8%, меньше всего - на Донбассе - там готовы вакцинироваться лишь 11,9% опрошенных.

Больше всего противников прививок от коронавируса на Донбассе - против вакцинации выступают 75% опрошенных.

Напомним, по данным опроса компанией Research & Branding Group в конце января 57% украинцев не стали бы вакцинироваться от Covid-19, даже если это было бы бесплатно.

Также сообщалось, что по данным социологов из Украинского института будущего, проведенного в феврале, готовность вакцинироваться несмотря ни на что выразили лишь 8% украинцев.

В то же время в Украине сделали уже 12 481 прививку от коронавируса.