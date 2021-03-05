Второй год пандемии коронавируса в Украине может оказать еще более тяжелым, а максимальный рост заболеваемости Covid-19 ожидается до конца апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

"Мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны. Второй год коронавируса может оказаться даже тяжелее, чем предыдущий", – сказал он.

Степанов добавил, что как считают ученые, мутации вируса, изменения в клинической картине течения болезни и изменения динамики передачи вируса значительно усилят давление на системы здравоохранения.

"В Украине цифры заразившихся растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну пандемии…Мы прогнозируем увеличение числа заболевших до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля", – заявил Степанов.

Напомним, согласно социологическим опросам, больше половины украинцев поддерживают введение локдауна в случае ухудшение ситуации с коронавирусом.

Перед этим премьер-министр Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна.