История с "Мотор Сичью" получила неожиданное продолжение.

"Страна" уже детально писала о конфликте вокруг предприятия, который зашел на новый круг после введения СНБО санкций против китайского инвестора, "разгоном" СБУ собрания акционеров на "Мотор Сичи" и иском китайцев против Украины в международный арбитраж на 3,6 млрд долларов.

Теперь же наметился новый поворот.

На днях глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что уже на следующей неделе в Раду будет подан законопроект о национализации "Мотор Сичи".

"Это вопрос обороноспособности. Для того, чтобы урегулировать правовой статус этой компании", – пояснил Арахамия.

Интересно, что 4 марта вопрос "Мотор Сичи" выносили на СНБО. Там был и президент (и бывший собственник) компании Вячеслав Богуслаев.

Он раскрыл новые детали неудавшегося сотрудничества с китайскими инвесторами, но при этом выступил против национализации. С одной стороны, это понятно, ведь влияние на "Мотор Сичи" может лишиться и сам Богуслаев.

С другой, национализация предприятия, если она, конечно, будет, может дать лишний козырь китайцам в международном арбитраже против Украины.

Да и в целом грозит ухудшить отношения Украины с Поднебесной (которая, по итогам прошлого года стала крупнейшим торговым партнером нашей страны).

"Об ухудшении инвестиционного климата в Украине даже уже можно не упоминать. Власти просто откроют ящик Пандоры, - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Впрочем, на самом деле вопрос отъема "Мотор Сичи" у китайцев появился не просто так. Как отметил наш источник, готовится некая многоходовка, итогом которой может стать передача стратегического предприятия новому инвестору.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Наговорили еще на полтора миллиарда

Напомним вкратце как развивались события вокруг "Мотор Сичи" в последнее время.

В конце января СНБО ввел санкции против китайских покупателей "Мотор Сичи".

В частности, указом президента введены персональный санкции на три года три года против ключевого акционера Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, гражданина Китая Ван Цзина.

Под санкции попали также компании Ван Цзина — Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd, Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd., которые предположительно в совокупности (вместе с компаниями Ван Цзина) выкупили 75% акций "Мотор Сичи".

Но до сих пор так и не смогли вступить во владение из-за позиции АМКУ (мы уже писали, что китайцы пытались разрешить это противоречие, взяв в долю собственника холдинга DCH бизнесмена Александра Ярославского).

Но еще раньше, 15 января, санкции против Skyrizon ввели США, которые активно выступали против сделки китайцев по "Мотор Сичи", в том числе, добиваясь "реакции" от украинской власти.

То есть, наши санкции уже можно считать реакцией властей на санкции американские.

Санкции СНБО вступили в силу в аккурат накануне собрания акционеров, на котором, как подозревается, хотели поменять набсовет и завести на предприятие людей харьковского бизнесмена Ярославского (он представляет интересы китайцев). Чему всячески противился президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев. Он заявил, что готовится рейдерский захват предприятия.

Следует отметить, что отношения Богуслаева с китайцами в последнее время заметно испортились. Недавние партнеры заподозрили Богуслаева в двойной игре.

Ван Цзин, комментируя обвинения в рейдерстве, не скупился на нелестные эпитеты в адрес Богуслаева. "Такие заявления (о незаконности собрания акционеров - Ред) - это не просто безудержная жадность и оплата злом на добро, а настоящее предательство и абсолютное отсутствие совести", — заявил он.

Впрочем, тогда собрание акционеров так и не состоялось - вмешалась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), усмотревшая нарушения в подготовке собрания, и СБУ.

В итоге ситуация снова "зависла".

Китайская сторона, которая еще в сентябре 2020 года подала иск к государству Украина в международный арбитраж, по мере обострения конфликта лишь увеличила сумму - изначально инвесторы хотели получить 3,5 млрд, а в феврале цифра выросла еще на 100 млн, до 3,6 млрд (официальное пояснение - подключение к делу "других истцов, которые также понесли значительные убытки").

Но, как сообщил нам источник, знакомый с ходом процесса, "китайцы еще увеличили сумму, и теперь уже хотят порядка 5 миллиардов долларов. Им уже и "Мотор Сич не нужна", готовы забрать деньгами, тем более, что это в разы больше, чем они вложили".

Впрочем, на самом деле затишье было показным. Все это время вокруг "Мотор Сичи" шли бурные разборки.

Китайское разоблачение

На днях глава президентского фракции в Раде Давид Арахамия заявил, что уже на следующей неделе в парламент подадут законопроект о национализации "Мотор Сичи". Якобы, чтобы уточнить правовой статус предприятия.

Его заместитель Александр Корниенко, комментируя этот вопрос на "Радио свобода", отметил, что в "Слуге народа" действительно обсуждают такой проект и нарабатывают его текст, но самого документа пока нет. Также он намекнул, на каких условиях может быть национализация.

"Планы о таких законопроектах есть, но пока не ясно, как это будет и на каких условиях. Есть общепринятая практика в таких случаях возвращать деньги инвестору", - заявил Корниенко.

А 4 марта на заседании СНБО Богуслаев раскрыл дополнительные детали по сделке с китайцами.

"Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей – нет. Они нас обманули», - цитирует президента "Мотор Сичи" Telegram-канал Nachtigall (его ведет журналист Игорь Соловей). Там же выложено видео с выступлением Богуслаева.

Из него следует, что Богуслаев регулярно проводит телемосты с китайскими партнерами и, якобы, призывает их не нарушать украинское законодательство.

"Нет китайских инвесторов и китайской инвестпрограммы. Обещания есть: в договоре приобретения акций записано, что 2018 году должны 100 миллионов долларов и 150 миллионов - всего 250 млн. Ни копейки!", - заявил Богуслаев.

Но при этом есть договор займа, по которому "Мотор Сич" должна вернуть в 2026 голу 100 млн долларов. Как отметил наш источник, кредит выдавался китайской стороной под 0,3% годовых.

Отметим, что китайская сторона покупала "Мотор Сич" на кредит, полученный в государственном банке КНР. Также была взята огромная ссуда (2,5 млрд долларов) под строительство заводов на территории Китая - их должны были запускать уже на базе технологий "Мотор Сичи". Но, так как полноценного вступления в права собственности по запорожскому предприятию так и не произошло, понятно, что "зависли" и планы по заводам в КНР, что загнало китайского инвестора в убытки.

Дополнительные инвестиции в "Мотор Сич" в такой ситуации были вряд ли возможны.

Отдельно Богуслаев, выступая на СНБО, подчеркнул, что и он, и профсоюзы, поддерживают решение президента и "надо кончать бардак"

Но при этом Богуслаев заявил, что он категорически против национализации предприятия.

"Надо будет заплатить неустойку. И потерянную выгоду… Все государство будет платить, бюджет. Какая национализация, вы что? Надо договариваться с китайцами", - сказал он.

Санкции работают

Стоит отметить, что сейчас положение "Мотор Сичи" - не самое лучшее. Его китайский акционер находится под двойными санкциями, что чревато проблемами в бизнесе.

На "Мотор Сичи" как могут пытаются успокоить бизнес-партнеров.

"Относительно событий, которые сегодня происходят вокруг "Мотор Сич", заявляем следующее: предприятие работает стабильно, в соответствие с законодательством Украины, и нет предпосылок для сбоев в рабочем ритме производства. Все обязательства по государственным оборонным заказам и внешнеэкономическим контрактам, как действующим, так и перспективным, будут выполняться в установленные сроки в полном объеме, а полученная прибыль - инвертироваться в перспективные проекты по разработке и производству новых авиационных двигателей, украинских вертолетов, лопастей несущего винта и другое", - такое объявление появилось на официальном сайте компании 1 марта.

Но это не спасает.

Буквально сразу же после введения санкций против китайцев турецкая оборонная компания Baykar объявила, что будет использовать для своих боевых беспилотников двигатели местной компании Tusas Engine Industries, заменив ими двигатели "Мотор Сичи".

То есть, закрываются внешние рынки сбыта. Что же касается внутреннего, то тут тоже есть вопросы. Скажем, глава МВД Арсен Аваков не в недавнем интервью заявил, что экс-собственник "Мотор Сичи" Богуслаев занимается скорее имитацией, чем производством вертолетов, и пытается навязывать покупателям технику, которая им не подходит. Якобы, из-за этого МВД в свое время приняло решение закупать вертолеты у французской Airbus.

Прошлым летом Аваков в ходе визита в Запорожье, анонсировали большой контракт с "Мотор Сичью" по вертолетам. Но подробностей по объемам и суммам пока нет.

То есть, получается, что "Мотор Сич", которая в свое время осталась без российского рынка сбыта (он был для нее ключевым), теперь рискует потерять и другие экспортные направления, а перспективы по расширению доли на украинском рынке, и, в частности, увеличению госзаказов, на данный момент весьма туманные.

Это - один из аргументов сторонников национализации. Дескать, сейчас правовой статус компании — неопределенный и не позволит ей полноценно работать.

Национализация на 5 миллиардов

Но вопросов по национализации "Мотор Сичи" пока больше, чем ответов.

"В украинском законодательстве не предусмотрена норма, по которой могут изъять частную собственность в пользу государства. Исключение есть для банков - государство может выкупать их у бывших собственников. Да и тут, как показывает история с Приватбанком, "сделку" можно оспаривать в судах. Что касается коммерческих предприятий то, если государство хочет стать их собственником, оно должно платить, выкупая акции по общей процедуре и по рыночной цене", - пояснил нам Кравец.

В случае с предприятием, имеющим статус стратегического, может быть другой вариант - признание его приватизации незаконной и отмена ее результатов (через эту схему проводили национализацию "Краворожстали").

Но "Мотор Сич" на сегодняшний день не числится в списке стратегических предприятий.

"Кто-то вывел. Потом кто-то начал покупать акции из-за рубежа. Эти люди связаны. Потом купили часть акций в Украине. Кто это позволил, и как это было - может там все чисто, а, может, и нет", — пояснял Зеленский на пресс-марафоне в октябре 2019 года.

То есть, теперь нужно спешно признать "Мотор Сич" стратегическим объектом, и отменять приватизацию, которая проходила еще в 90-х годах прошлого века. Понятно, что тут могут возникнуть вопросы к Богуслаеву, что отчасти поясняет его нынешнюю позицию по национализации.

Еще один вариант, по словам Кравца, новый закон, в котором были бы прописаны правила национализации не только по "Мотор Сичи", но и по всем предприятиям в целом. "Не исключено, что именно этот мы и увидим в новом проекте от "Слуги народа". Но, если так и будет, власти откроют ящик Пандоры. Вопросы тут же возникнут не только по "Мотор Сичи", но и по другим объектам", - допускает Кравец.

Также, по его словам, возможная национализация лишь усилит позиции китайцев в международном арбитраже, поскольку подтвердит "недружественные" действия Украины к бизнесу.

"Если китайцы выиграют дело по миллиарды компенсации придется платить - тут Украина не пропетляет. По международному арбитражу есть механизм взыскания средств, вплоть до ареста активов страны за рубежом", - отметил Кравец.

Сумма в несколько раз превышает реальную стоимость "Мотор Сичи". Еще накануне сделки с китайцами международные аудиторы оценивали ее в порядка миллиард долларов. По данным нашего источника, примерно столько же заплатили китайцы:

"Богуслаев продал китайцам 74% акций и тогда же получил деньги на руки — 575 млн долларов. Всего китайский покупатель потратил почти миллиард — 100 млн ушло на "отступные" "Укроборопрому", еще 100 млн на кредит "Мотор Сичи" (за которые уже приобретена линия по производству лопастей), остальное — на сопроводительные расходы", - рассказал наш источник, отметив, что не меньше 100 млн долларов ушло еще и на взятки окружению тогдашнего президента Петра Порошенко.

Кто купит "Мотор Сич"

Вопрос - что с "Мотор Сичью" будут делать в случае, если национализацию все-таки проведут. Выставят ли ее на повторную продажу и будут ли покупатели.

С одной стороны, предприятие интересно США.

Как рассказывал нам источник, связанный с потенциальными американскими инвесторами, в Вашингтоне полностью поддерживают решение о национализации предприятия.

По данным источника, бизнесмен из США, основатель военной компании Blackwater Эрик Принс давно хочет создать на базе "Мотор Сичи" целый кластер, куда включить также "Харьковский авиационный завод", а в перспективе - и завод "Антонов".

К слову, Харьковский авиационный завод, который также фигурирует в этом списке, совсем недавно обсуждался на профильном комитете Рады. Предприятие находится на грани банкротства - на нем долгов на 4 млрд. Но Богуслаев предложил взять в аренду один из цехов. То есть, вполне возможно, что это все - звенья одной цепи, и готовится план не только по "Мотор Сичи", но и по ХАЗу.

Впрочем, по поводу инвестиций от американцев в экспертной среде есть немалый скепсис. Экономист Алексей Кущ считает, что на самом деле американцам ни "Мотор Сич", ни украинские авиапредприятия не нужны. И все их попытки отбить предприятие у китайцев поясняются лишь тем, чтобы закрыть Поднебесной доступ к военным технологиям. А в дальнейшем, по его мнению, сценарий для "Мотор Сичи" - "мягкая эвтаназия" - ее будут "подкармливать", но не вкладывать денег в развитие, пока предприятие не угаснет само собой.

В том, что "Эрик Принс к нам не придет", уверен и экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук. По его словам, на предприятии ничего не поменяется, пока не будет адекватной государственной политики.

"Килограмм пшеницы стоит 20 центов, а килограмм авиационного двигателя - 4 тысячи долларов. Нашим стратегам стоит запомнить эти цифры и действовать", - отметил он.

Также, по словам Бондарчука, в данной ситуации вряд ли стоит обострять отношения с Китаем.

"Выход один - переговоры. Нужно срочно в них заходить и решать в рамках национальных интересов. При этом стоит помнить, что Китай - наш стратегический партнер, и политическую реакцию на происходящее он еще не включил", - говорит Бондарчук.

Вариант Богуслаева - оставить китайцам 35% акций, а остальные должно выкупить государство и передать под контроль Укроборонпрома или Минэкономики.

Не исключено, что разговоры о национализации как раз и затеяли, чтобы сесть за стол переговоров с китайской стороной. И сделать ее более сговорчивой. Но, учитывая, с одной стороны, настрой китайцев на суды, а с другой - настрой американцев убрать их с предприятия вообще, успех переговоров крайне проблематичный.

Так или иначе, но нужно будет либо возвращать китайцам контроль над предприятием (на тех или иных условиях), либо попытаться у них его полностью отобрать.