Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал позорным случаем скандал с задержанием на границе двух сотрудников украинского посольства в Польше, которые, используя дипломатический иммунитет, везли контрабанду на миллионы. Министр заверил, что эти дипломаты уже уволены и по результатам расследования будут приняты жесткие меры. Также готовятся определенные изменения в правилах использования дипломатического транспорта. В частности, прорабатывается возможность пломбирования и трекинга перемещений.

"В бусе везли золото, валюту и сигареты…. Весь МИД гудит и обсуждает этот случай… С первого же дня мы начали действовать, оба сотрудника уволены из посольства Украины в Польше. Сейчас продолжается дисциплинарное расследование. По его результатам готов принимать самые жесткие решения", - отметил Кулеба.

На видео Кулеба о дипломатах-контрабандистах с 18:20

Напомним, на днях микроавтобус дипломатов остановили при выезде из пункта пропуска на границе с Польшей 28 февраля. Во время обыска в авто нашли 140 тысяч долларов США, 67 тысяч евро, 11 тысяч польских злотых, 16 кг золота, почти 9 тысяч блоков с сигаретами (стоят примерно 1,5 миллиона гривен).

Как выяснили в контрразведке СБУ, чиновники для контрабанды подакцизных товаров использовали официальные документы внешнеполитического ведомства.

За день до сообщения СБУ стало известно, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отозвал из-за границы двух сотрудников посольства в Польше, которых подозревают в коррупции.