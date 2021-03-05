Накануне годовщины со дня рождения Тараса Шевченко на Прикарпатье обезглавили памятник поэта. Фото
В селе Подпечеры, которое находится в Ивано-Франковской области, неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко. Это произошло накануне годовщины со дня рождения украинского поэта.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.
"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.
Также мэр призвал правоохранителей отыскать и наказать виновных.
Напомним, Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года. В этом году 207-я годовщина со дня его рождения.
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