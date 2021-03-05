Мэр назвал данное происшествие провокацией. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv/

В селе Подпечеры, которое находится в Ивано-Франковской области, неизвестные осквернили памятник Тарасу Шевченко. Это произошло накануне годовщины со дня рождения украинского поэта.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook.

"Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", - написал он.

Также мэр призвал правоохранителей отыскать и наказать виновных.

Напомним, Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года. В этом году 207-я годовщина со дня его рождения.

Накануне годовщины со дня рождения Тараса Шевченко на Прикарпатье обезглавили памятник поэта. Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv

Накануне годовщины со дня рождения Тараса Шевченко на Прикарпатье обезглавили памятник поэта. Фото: facebook.com/ruslan.marts

Ранее мы рассказывали, как в Херсоне и под Полтавой вандалы осквернили памятники жертвам нацизма.

Также сообщали, во Львове облили краской памятник Бандере.

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