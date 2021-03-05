Минздрав в пятницу, 5 марта, обновил список стран "красной" и "зеленой" коронавирусных зон. Среди стран-соседок Украины в "зеленой", как и на прошлой неделе, оказались Румыния и Россия. Также из "красной" в нее переместилась Беларусь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

В "красную" зону попали страны, где показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине (239,6).

В "красную" зону вошли Словакия (562), Венгрия (451,7), Молдова (378,5), Польша (316,9). Также в ней оказались Чехия, Черногория, Израиль, Словения, Латвия, Швеция, Франция, Нидерланды, Италия, Австрия, Бельгия, США, Испания, Болгария, Литва.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 54 страны. По сравнению с предыдущим списком, количество "красных" стран уменьшилось на 7.

В "зеленую" зону на этой неделе вошли Румыния (211,1), Беларусь (207,2) и РФ (117,6). Также в ней оказались Великобритания, Греция, Швейцария, Турция, Грузия, Германия, Дания, Канада, Индия и Египет.

По прибытии из стран "красной" зоны требуется самоизоляция с применением приложения "Действуй дома". Изоляцию возможно прекратить досрочно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, на сегодня в Украине сделали уже 12 481 прививку от коронавируса.

Также мы писали о том, что в Украине туристам хотят разрешить вакцинироваться от Covid-19 вне очереди в платных клиниках.