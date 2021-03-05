У 1,2% вакцинированных от коронавируса индийским препаратом "Covishield" в Украине проявилась аллергическая реакция.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 5 марта.

"По нашей статистике, на 10 тысяч проведенных нами вакцинаций зафиксировано всего 126 незначительных аллергических реакций. Практически все они имели легкую форму. Это всего 1,2%", - сказал он.

Как пояснил Степанов, чаще всего это увеличение температуры вплоть до 38,5 градусов.

Также министр добавил, что за все время с начала вакцинации против коронавируса был зафиксирован лишь один случай реакции, который требовал надзора врачей. "Но через несколько дней вакцинированного отпустили домой абсолютно здорового", - подчеркнул министр.

По его словам, на следующий день после выписки вакцинированные медик уже вернулся на работу.

Напомним, по данным на 5 марта, в Украине сделали 12 481 прививку от коронавируса. Меньше всего вакцинировано в Закарпатской области.

Как сообщалось, вакцина "CoviShield" вызвала уже более ста случаев побочных эффектов в Украине, один человек госпитализирован

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему власти рекламируют "Covishield" и где остальные вакцины.