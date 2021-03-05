В Украине в обозримом будущем может появится служба воздушной скорой помощи.

Об этом глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил сегодня в Раде, 5 марта, во время часа вопросов к правительству.

"У нас на очереди пробный, тестовый запуск аэромедицинских услуг в Украине - воздушной службы "скорой помощи". Каждый гражданин старны должен знать, что где бы он ни был и в какую беду ни попал бы, государство позаботится о нем, и в считанные минуты организует его доставку в ближайшую опорную больницу", - заявил в зале заседаний Максим Степанов.

Однако глава Минздрава при этом не стал уточнять, когда именно украинцы смогут начать пользоваться новым медицинским сервисом.

Ранее "Страна" сообщала, что Степанов категорически отказывается регистрировать российский "Спутник V".