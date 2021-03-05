В МИД сегодня в очередной раз анонсировал введение двойного гражданства в Украине.

Правда, не со всеми, а только с "дружественными странами", список которых составят в министерстве. В их число войдут страны ЕС. А вот обладателям второго российского паспорта могут запретить голосовать на выборах. По крайней мере это прописано в законопроекте, зарегистрированном в парламенте от "Слуг народа".

Еще одно новшество, которое предлагают ввести в связи со вторым гражданством - обязать украинцев декларировать второй паспорт иначе грозит штраф или даже уголовная ответственность.

Разбирались, что готовят власти, о чем говорится в законопроектах о двойном гражданстве и почему просто разрешить его - недостаточно.

"Планируем разрешить двойное гражданство"

Вопрос двойного гражданства давно муссируется в Украине. В Конституции говорится, что в Украине действует единое гражданство, но механизмов наказания за двойное гражданство, нет, поэтому фактически Украина просто не признает факт второго гражданства.

Согласно Закона "О гражданстве Украины", если украинец получил гражданство другого государства, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Иностранец, получивший украинское гражданство, также считается лишь гражданином Украины.

Теперь же двойное гражданство собираются признать. Власти объясняют такой шаг желанием "объединить миллионы украинцев по всему миру", не мешая их интеграции в общество других стран.

Правда, будут определенные условия и ограничения. Ранее в министерстве иностранных дел не раз заявляли, что двойного гражданства не может быть с государством-агрессором, то есть с Россией, а в Раде говорили, что речь не идет о признании всех граждан, проживающих в других странах.

В этот раз глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал, что в первую очередь украинцам разрешат двойное гражданство со странами Евросоюза.

"Мы планируем разрешить двойное гражданство, со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев", - заявил Кулеба.

Исключение сделают для депутатов, чиновников и госслужащих. По закону они должны иметь только украинское гражданство.

Какие законы о гражданстве лежат в Раде?

В декабре 2019 года в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект №2590. О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам гражданства".

В нем предлагали упростить получение украинского гражданства для некоторых категорий лиц. Среди них были военные-добровольцы, служившие по контракту в ВСУ; лица, бежавшие от преследований из России; потомки украинцев, которые родились или постоянно проживали на территориях, входивших на момент их рождения или проживания в состав УНР, ЗУНР, УССР. Всех их хотели освободить от обязанности выходить из своего первого гражданства.

При этом законопроекте были перечислены должности на которые не могут претендовать лица с двойным гражданством: члены ЦИК, министры, полицейские, судьи, прокуроры, члены местных органов самоуправления, сотрудники Антикоррупционного бюро, ГБР, Нацкомиссии по вопросам телевидения и радиовещания и т.д.

В мае прошлого года рассмотрение данного законопроекта отложили. Накануне голосования в зале руководители ряда фракций обратились с просьбой снять его с рассмотрения.

Некоторые политические силы назвали законопроект Зеленского "сдачей национальных интересов", поскольку он может легализовать паспорта РФ на Донбассе. Аргументом было - раз Украина не признает паспорта, выданные в Крыму и на Донбассе, значит, по закону, у украинцев на этих территориях нет второго гражданства.

Против включения законопроекта в повестку выступили в Европейской солидарности и Батькивщине.

В итоге от "Слуги народа" позже внесли ряд других законопроектов о двойном гражданстве, предусматривающие более жесткие ограничения для украинцев с российскими паспортами.

В январе 2021 года в парламент внесли законопроект №4060 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины".

Авторы законопроекта (депутаты "Слуги народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша) предлагают ввести декларирование о наличии или отсутствии иностранного гражданства и весть учет украинцев с двум паспортами. За нарушение требований о декларировании хотят ввести административную и уголовную ответственность.

Также обладателей российского паспорта предлагают лишать права голоса на выборах.

"В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет в реализации их избирательных прав. Такой запрет действует до момента отмены у определенного государства статуса агрессора или прекращения этими гражданами гражданства такого государства", - говорится в пояснительной записке к законопроектом №4060.

В законопроекте №4641 тех же авторов - "О внесении изменений в Уголовный кодекс" нардепы предлагают ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы от 2 до 5 лет за сокрытие украинцами гражданства государства-агрессора.

По этой норме в тюрьму могут загреметь миллионы жителей Донбасса и Крыма, получивших паспорта РФ.

А в законопроекте № 4642 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях" (те же авторы - "слуги народа") за неверные сведения или нарушение сроков декларации гражданства предлагают выписывать штрафы на сумму от 340 тыс. грн до 510 тыс. грн.

При этом уже до рассмотрения этих законопроектов начали ограничивать второе гражданство у чиновников.

Указ Зеленского

Несмотря на то, что чиновникам с несколькими паспортами нельзя занимать должности в Украине, формально достаточно было только их слов, что гражданство у них одно. И доказывать обратное должны были те, кто их в этом нарушении обвинял.

Однако власти декларируют намерение усилить контроль. На последнем заседании СНБО Кабмину поручили в течение двух месяцев разработать норму, которой бы урегулировался вопрос наличия двойного гражданства у чиновников. Кроме того, правительство должно разработать механизм, позволяющий определить наличие второго гражданства.

4 марта президент Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по противодействию угрозам нацбезопасности в сфере гражданства".

Теперь Кабмин, ЦИК и СБУ должны до лета провести инвентаризацию и проанализировать законодательство Украины по вопросам, связанным с двойным гражданством.

После этого правительство в течение шести месяцев должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые будут предусматривать для граждан Украины, которые имеют гражданство другого государства, ряд запретов.

Среди них - запрет занимать должности в органах местного и государственного управления, на стратегических объектах госсобственности. Они не должны иметь допуск к государственной тайне, быть членом ЦИК, официальным наблюдателем на общегосударственных и местных выборах, быть членом политической партии.

Также на законодательном уровне собираются предусмотреть порядок представления украинцами деклараций о получении иностранного гражданства. Для жителей неподконтрольной части Донбасса и Крыма этот порядок обещают ввести только после восстановления территориальной целостности.

Также в указе говорится, что правительство должно начать процесс заключения двусторонних соглашений с заинтересованными государствами (кроме государства-агрессора), чтобы урегулировать вопросы, связанные с двойным гражданством.

Двойное или второе?

Второе и двойное гражданство - разные юридические термины. Двойное гражданство, о котором говорят в МИД Украины, предполагает, что между двумя странами заключено соответствующее соглашение, где признают равные права и обязанности гражданина перед обеими странами.

То есть это акт взаимный. При этом бипатрид обычно пользуется правами и исполняет обязанности той страны, в которой проживает.

Простое наличие паспорта еще одной страны - это второе гражданство. Причем о наличии второго паспорта в каждой стране могут даже не знать, не происходит и официального признания прав и обязанностей гражданина по отношению к другому государству.

То есть без подписания двухсторонних соглашений со странами ЕС заявления о двойном гражданстве - это всего лишь популизм, ведь в одностороннем порядке ввести двойное гражданство нельзя.

Это значит, что то, о чем заявили министр Кулеба, пока не выглядит как "двойное гражданство".