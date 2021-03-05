56% украинцев поддерживают введение локдауна в Украине в случае, если заболеваемость Covid-19 в стране резко будет увеличиваться.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Социологи 2-3 марта опросили 2 500 респондентов старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и Крыма.

Оказалось, что 56% участников опроса поддерживают введение жесткого карантина в случае, если ситуация с коронавирусом будет сильно ухудшаться. 41% респондентов против локдауна. Еще 3% заявили, что им сложно ответить на этот вопрос.

Социологи также выяснили, что 69% украинцев поддерживают закрытие ресторанов и кафе в рамках локдауна, 26% выступают против. Также больше половины участников опроса считают, что во время жесткого карантина должны закрываться кинотеатры, спортзалы и школы.

В то же время украинцы против запрета на работу транспорта во время жесткого карантина: 80% участников опроса высказались против закрытия городского транспорта, 77% - против закрытия междугороднего.

Напомним, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль обьявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна.

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