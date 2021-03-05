Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал работу Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, назвав ее театром абсурда. При этом он, вопреки прежним заявлениям представителей украинской власти, он сказал, что вопрос о присоединении к ней представителей США не стоит на повестке дня.

Соответствующие заявления министр сообщил во время брифинга.

По его словам, Киев пока планирует продолжать переговоры в устоявшемся формате.

"В трехсторонней контактной группе сейчас нужно говорить не про смену места, а о том, чтобы там происходили эффективные переговоры. Из-за позиции Российской Федерации Трехсторонняя контактная группа все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых ЛНР и ДНР просто водят ситуацию по кругу и приводят какие-то абсурдные аргументы, дискуссии, лишь бы только затягивать процесс и не принимать никаких решений", - заявил Кулеба и добавил, что эту проблему необходимо как-то решать.

"Трехсторонняя контактная группа состоит из трех человек, потому и называется трехсторонней - это Россия и Украина - стороны конфликта, и ОБСЕ - посредник. Поэтому вопрос о присоединении США к ТКГ не стоит", - объяснил Кулеба.

На видео Кулеба о ТКГ с 24:05

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба анонсировал введение в Украине двойного гражданства, но на российское будет табу.

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