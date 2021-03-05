Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" не зарегистрируют в Украине ни при каких обстоятельствах.

Об этом он сообщил в ходе часа вопросов к правительству во время заседания Рады в пятницу, 5 марта.

"О "Спутник V". Я уже неоднократно говорил: ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован. То, что касается регистрации в других странах - я уже говорил: в других странах Российская Федерация не забирала территорию и не развязывала войну. И ни одним аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее харьковская компания "Биолек" подала заявку в Государственный экспертный центр на регистрацию в Украине российской вакцины "Спутник V". Тогда Степанов говорил о том, что в центре ожидают поступления недостающих документов, а после этого их качество, как и качество самой вакцины, изучат.

Впрочем, уже в январе текущего года Степанов объявил, что российскую вакцину в Украине регистрировать не будут.

Также мы писали о том, что Кабмин запретил регистрировать в Украине российские вакцины от коронавируса.