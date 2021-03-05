В Москве 14-летний подросток выпрыгнул из окна 17 этажа. Это случилось после того, как его с девушкой "застукал" дедушка избранницы во время полового акта.

Об этом пишет Тelegram-канал LIFE SHOT в пятницу, 5 марта.

"Московский школьник выпрыгнул с 17 этажа после того, как его застукали во время секса с подругой. Он пытался убежать от разъярённого деда девушки", - говорится в сообщении.

По данным Телеграм-канала, после окончания уроков школьник по имени Исам провожал домой свою 15-летнюю подругу.



Отмечается, что после уроков 14-летний школьник Исам провожал домой свою 15-летнюю подругу. Поднявшись на 17 этаж, возле лифта, парень предложил ей "развлечься". Девушка сначала отказывалась, но потом согласилась.

"Тем временем дедушка школьницы начал беспокоиться, что она долго не возвращается из школы, и пошел ее искать. А в подъезде на тот момент уже все было в разгаре. Мужчина подумал, что парень насилует внучку", - говорится в сообщении.

Когда приехали правоохранители, Исам испугался и сбежал через окно 17 этажа. К счастью, после падения с такой высоты ему удалось выжить, так как он упал в сугроб.



Парня доставили в больницу. Медики диагностировали сотрясение мозга, перелом таза и бедра, а также черепно-мозговую и кататравму (травмы, полученные после падения с высоты - Ред.).



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