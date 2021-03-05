Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высказала уверенность, что 2021-й пройдет под статусом "год ковида", а окончания пандемии можно ждать лишь в начале 2022-го. Такое заявление сделал глава европейского отделения организации Ханс Клюге в интервью Die Welt.

"Я предполагаю, что 2021 год будет годом ковида. Но более предсказуемыми управляемым", - сказал Клюге.

По его словам, в предыдущем, 2020 году, коронавирус представлял собой "Тerra Incognita", то есть был полной тьмой в научном и политическом смысле, но год спустя человечество знает уже намного больше о нем. В частности, есть диагностическая программа, инструменты, вакцины.

"Однако в моей работе надо планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года", - добавил глава европейского отделения ВОЗ.

Напомним, пандемия коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а к середине марта инфекция распространилась по всем странам мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 марта в мире зарегистрировано 115,2 миллионов случаев заражения коронавирусом и более 2,5 миллиона смертей от этой болезни.

Ранее "Страна" писала о том, что украинские врачи первыми в мире научились предсказывать течение коронавируса у больных.

Также мы сообщали, что в Украине сделали 12 481 прививку от коронавируса, меньше всего вакцинировано в Закарпатской области.