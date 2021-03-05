В Украине собираются придерживаться либеральной политики в отношении двойного гражданства с дружественными странами, но ввести ограничения для депутатов и чиновников.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга.

"Мы работаем с депутатами над соответствующими законодательными изменениями. Есть одно исключение - это государство-агрессор, с ним не может идти речь ни о каком двойном гражданстве. Мы планируем разрешить двойное гражданство, со странами Евросоюза, со странами, которые являются для нас дружественными, и список этих стран будет зависеть от некоторых критериев", - объяснил Кулеба.

По его словам, такой шаг позволит объединять миллионы украинцев по всему миру, а Украина не будет мешать их интеграции в общество других стран.

"Но есть другой элемент: если у вас несколько паспортов, имеете ли вы право быть депутатом парламента? Можете ли вы быть министром? Здесь будет другая политика и установлен ряд ограничений, чтобы не допустить злоупотреблений. На такой должности человек должен быть гражданином одной страны - Украины", - добавил министр.

Отметим, что процедура двойного гражданства, согласно международному праву, должна осуществляться таким образом. Власти одной страны - допустим, Украины - должны подписать соответствующий договор с другой страной - допустим, Польшей. В нем прописывается, что граждане обеих стран могут иметь оба паспорта. Такие люди называются бипатридами. В соглашении для них прописываются ряд условий. Например, если человек отслужил в армии Украины, он уже не будет служить в польской армии. И так далее.

В отсутствии такого договора, если украинец получит паспорт другой страны, гражданство для него называется не двойным, а вторым. И свое украинское гражданство на территории иностранного государства ему все равно придется скрывать. Более того, большинство европейских государств, когда выдают украинцам паспорта, продолжат требовать предварительно выходить из гражданства Украины.

Что касается России, украинские граждане, которые получают паспорт РФ, по российским законам считаются только их гражданами. Хотя де-факто и продолжают иметь на руках украинский паспорт.

Ранее "Страна" писала о том, что Кулеба объяснил, почему ЕС отменяет санкции против людей из окружения Януковича.

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