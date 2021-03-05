Чтобы список лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, против которых введены санкции Евросоюза, не сокращался, нужны сдвиги в расследовании дел против них в Украине.

Об этом в ходе брифинга в пятницу, 5 марта, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба согласен, что из года в год список лиц из орбиты Януковича в санкционном списке ЕС сокращается.

"Причина этого в том, что нет ощутимого прогресса в расследовании их дел в Украине. Мы поднимали этот вопрос перед нашими правоохранительными органами, что надо ускорить эту работу, чтобы предоставлять доказательную базу для продолжения санкций, и надеемся, что коллеги нас услышали", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина заинтересована в том, чтобы санкции против этих лиц продолжали действовать, так как, по мнению Кулебы, они совершили преступления против Украины и украинцев.

Напомним, 4 марта ЕС на год продлил санкции против Януковича и его окружения.

Впрочем, послы ЕС исключили из санкционного списка экс-главу НБУ Арбузова и бывшего министра Табачника.