Винницкая и Закарпатская области, где за минувшие сутки было зафиксировано более полутысячи новых случаев коронавируса, находятся на грани вхождения в "красную" зону.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 5 марта.

Он напомнил, что сейчас в "красной" зоне находятся три области, а именно, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.

"На грани "красной" зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", - добавил Степанов.

При этом министр заявил, что рост количества новых случаев Covid-19 прогнозируется до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна.

Также мы сообщали, что в Минздраве обеспокоены эпидемиологической ситуацией и в Николаевской и Львовской областях. Между тем, и Киевская область оказалась в шаге от попадания в "красную" зону.