Винницкая и Закарпатская области на грани занесения в "красную" зону - Степанов
Винницкая и Закарпатская области, где за минувшие сутки было зафиксировано более полутысячи новых случаев коронавируса, находятся на грани вхождения в "красную" зону.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 5 марта.
Он напомнил, что сейчас в "красной" зоне находятся три области, а именно, Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская.
"На грани "красной" зоны находятся Закарпатская и Винницкая области", - добавил Степанов.
При этом министр заявил, что рост количества новых случаев Covid-19 прогнозируется до конца эпидсезона - ориентировочно до конца апреля.
Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о начале третьей волны коронавируса и не исключил нового локдауна.
Также мы сообщали, что в Минздраве обеспокоены эпидемиологической ситуацией и в Николаевской и Львовской областях. Между тем, и Киевская область оказалась в шаге от попадания в "красную" зону.